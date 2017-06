A Brexittől függ, hogy lesz-e újabb skót függetlenségi népszavazás

Sturgeon az edinburghi parlamentben felszólalva kijelentette: a június 8-án tartott nagy-britanniai parlamenti választások kampányának heteiben és azóta is számtalan skót választópolgárral találkozott, és azt tapasztalta, hogy a többség szerint túl korai lenne egy újabb függetlenségi referendum a Brexit-tárgyalásokat övező jelenlegi bizonytalanság közepette.A skót miniszterelnök közölte:A skót kormányfő keddi bejelentésével gyakorlatilag lekerült a napirendről az a korábbi menetrend, amely nem zárta ki az újabb referendumot még a brit EU-tagság megszűnése előtt.Nicola Sturgeon márciusban felhatalmazást kért és kapott a skót parlamenttől az újabb skóciai függetlenségi népszavazás előkészületeinek megkezdésére, mindenekelőtt arra, hogy engedélyt kérhessen a brit kormánytól a referendum előkészítésére és meghirdetésére. A skót miniszterelnök akkor felvázolt menetrendje szerint az új népszavazást legkorábban 2018 őszén, legkésőbb 2019 tavaszáig - a brit EU-tagság megszűnésének valószínű időpontjáig - lehetett volna megtartani.Nicola Sturgeon mai bejelentése azonban, amely szerint a skót kormány várhatóan csak 2018 őszén veszi egyáltalán ismét napirendre a kérdést, azt jelenti, hogy 2019 végéig biztosan nem lesz újabb népszavazás a skót függetlenségről, tekintettel arra, hogy a referendum londoni és edinburghi törvényalkotási előkészítése és ennek egyeztetési folyamata legalább egy évig eltart.A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel. A felmérések azt mutatják, hogy a skót közvélemény azóta sem támogatja meggyőző többséggel a függetlenséget, annak ellenére sem, hogy a brit EU-tagságról tavaly rendezett referendumon - amelyen országos átlagban a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe - a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt.Nicola Sturgeon azóta többször is hangoztatott érvelése szerint Skóciának azért kell saját kezébe vennie a jövőjéről szóló döntést, mert nem engedheti meg, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból.A skót miniszterelnök azonban mai felszólalásában közölte, hogy kormánya "átalakítja" a márciusban meghirdetett menetrendet, és - hallgatva a választók aggályaira - a Brexit-folyamat végén javasolja a kérdés újbóli napirendre vételét, amikor már világosabban látszanak a brit EU-tagság megszűnésének körülményei.Sturgeon hangsúlyozta: pártjának, a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Pártnak (SNP) továbbra is megvan a választói felhatalmazása a döntésre Skócia jövőjéről, de a skót kormány egyelőre arra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy befolyásolni tudja a Brexit feltételrendszeréről folyó tárgyalásokat.Nicola Sturgeon szerint az SNP-kormánynak változatlanul meggyőződése, hogy Nagy-Britanniának a kilépés után is az EU egységes belső piacán kell maradnia. Ezt a konzervatív párti brit kormány elveti.Sturgeon pozícióit jelentősen meggyengítette, hogy a június 8-án tartott brit parlamenti választásokon az SNP - jóllehet továbbra is messze a legnagyobb skót párt - elveszítette mandátumainak több mint az egyharmadát, és frakciójának létszáma a londoni alsóházban az addigi 56-ról 35-re csökkent.