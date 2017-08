A brit kormányfő kizárta, hogy 40 milliárd eurót fizessenek az EU-nak

Theresa May hivatala a vasárnap megjelent sajtóértesülésekre reagált ezzel. Egybehangzó hétfői sajtójelentések szerint a kormányzó Konzervatív Párt képviselői világossá tették, hogy biztosan nem szavaznak meg a parlamentben ilyen törvényjavaslatot.Az ügy tovább növeli az Európai Unióból való brit kilépést övező bizonytalanságot, és vélemények szerint tükrözi a brit kormány soraiban mutatkozó mély ellentéteket is.A 40 milliárd eurós vélt ajánlat mögött többen Philip Hammond pénzügyminisztert sejtik a konzervatívok soraiból. A The Sunday Telegraph ugyanis azt is írta, hogy az Egyesült Királyság ezért az összegért szélesebb körű megállapodást remél, amely kereskedelmi megállapodást is tartalmaz az Európai Unióval. A pénzügyminiszter mindenképp szeretné elkerülni, hogy a brit EU-tagság a kilépési feltételek fokozatos életbe léptetésére szolgáló átmeneti időszak nélkül, sőt, akár úgy szűnne meg, hogy nem születik megállapodás az Európai Unióval. A kabinet tagjai közül azonban Liam Fox külkereskedelmi miniszter és Boris Johnson külügyminiszter is elutasítja az átmeneti időszak gondolatát.