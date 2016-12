A briteken kívül senki nem hitt benne, mégis hátat fordítottak Európának (TOP 10 sztori - 2.)

Senki nem hitt a kilépésben

A kampány elején még úgy tűnt, hogy a britek többsége támogatja a maradást az EU-ban, majd ahogy közeledett a népszavazás, úgy szűkült a különbség a két tábor között. Közvetlenül a szavazás előtt a legtöbb felmérés már a kilépéspártiak győzelmét valószínűsítette, ennek ellenére a szakértők többsége nem hitt abban, hogy valóban a tagság ellenzői kerülhetnek többségbe.

A legfontosabb kérdésekre ma sem tudjuk a választ

Milyen lesz az EU és Nagy-Britannia kapcsolata a jövőben?

Mi lesz a kereskedelmi kapcsolatokkal? Lesznek-e vámok?

Belemennek-e a britek a munkaerő szabad áramlásába?

Maradhat-e London az európai pénzügyi világ középpontja?

A brit gazdaság még nem rendült bele az eredménybe

A font nagyot hasalt a kilépés hírére

Az egész Brexit-folyamat nem 2016-ban kezdődött, az előzmény az euroszkeptikus hangok erősödése volt Nagy-Britanniában az elmúlt években. 2012-ben még David Cameron kormányfő elutasította népszavazás kiírását, viszont a szélsőjobboldali szabadságpárt (UKIP) nyomásának hatására. Akkor még könnyen ígérgetett, hiszen senki nem gondolta, hogy pártja még egy ciklusra bizalmat kap. Meglepetésre azonban 2015-ben ismét konzervatív kormány alakulhatott, akkor pedig már Cameron politikai hitelessége volt a tét, így muszáj volt tartania magát a népszavazáshoz. A kormányfő végül február 22-én jelentette be a parlamentben, hogy június 23-ára írja ki a szavazást.Végül június 24-én hajnalban alakult ki a végeredmény, mely szerint. Az eredmények közlése után Cameron ígéretéhez híven azonnal lemondott, de nem tartottak előrehozott választást, hanem Theresa May lett az utóda a konzervatív párton belülről.Bár a népszavazás óta már több mint fél év eltelt, a mai napig nem tudunk semmit arról, hogy a gyakorlatban hogyan zajlik majd a kilépés folyamata. Sőt, a kilépést követő legfontosabb kérdésekre sem kaptunk még választ:A brit kormány most azt ígéri, hogy, miközben Brüsszel sürgeti Londont , hogy minél előbb kezdődjenek meg a hivatalos tárgyalások. Az álláspontokról egyelőre annyi szivárgott ki, hogy a britek mindenképpen szeretnének az európai közös piac részei maradni, amiért akár hajlandók lennének valamekkora összeggel hozzájárulni az uniós kasszához is. Ezzel szemben az Európai Bizottság álláspontja az, hogy nem lehet "mazsolázni" az egyes értékek között, vagyis a közös piaccal a munkaerő szabad áramlását is el kell fogadniuk. Emellett Brüsszel álláspontja az, hogy a britek semmiképp sem járhatnak jobban a kilépéssel, mint azzal, ha tagok maradtak volna. Persze aztán elképzelhető, hogy minden csak a konkrét összegtől függ majd, ha az Egyesült Királyság kellően nagy összeggel járul hozzá a költségvetéshez, akkor puhul majd az uniós álláspont is.A népszavazás előtt a nemzetközi szervezetek és az elemzők is komoly gazdasági következményekkel fenyegették az Egyesült Királyságot . Sokan recesszióról, összeomló gazdaságról beszéltek, a kampányban több számítás is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy a brit családokat és az adófizetőket.Ehhez képest az eddigi adatok szerint alig érintette a brit gazdaságot a kilépésről szóló népszavazás. A riogatás talán annyi hatással volt, hogy a kiskereskedelmi forgalom már júniusban csökkent a szigetországban, ami a fogyasztói bizalom csökkenésének a kézzelfogható jele. Az első adatok szerint a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex is a lélektanilag fontos 50 pontos érték alá csökkent júliusban.A brit növekedésben ugyanakkor egyelőre nincs hatása a nyári népszavazásnak, a második negyedéves 2,1 százalékos GDP-bővülés után a harmadik negyedévben 2,2%-kal nőtt a gazdasági teljesítmény.A piacon főleg a népszavazásnak köszönhetően a brit font volt az egyik alulteljesítő a fejlett devizák közül. A dollárral szemben 16,7 százalékkal, az euróval szemben pedig 13,5 százalékkal gyengült 2016 eleje óta a font.

Közben viszont a londoni tőzsde éppen felülteljesítő volt, hiszen az FTSE-100 index 13,2 százalékos szárnyalást mutatott be idén, miközben például a német DAX 6,7 százalékkal emelkedett, a francia CAC-40 pedig 4,2 százalékot javított. Bármennyire is furcsa, a két ellentétes irányú mozgás mögött van logika, hiszen a tőzsdei vállalatok egy része számára éppen a gyenge font volt az áldás. A piacot pedig jórészt ezek az exportra termelő vállalatok húzták, melyek a brit deviza gyengülése miatt javították eredményeiket.