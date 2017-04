A CEU szerint Magyarország nem demokratikus jogállam

a törvénymódosítás elfogadásának módja ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, és ennek következtében a teljes törvénymódosítás ellentétes az Alaptörvénnyel.

Magyarország független, demokratikus jogállam.

Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

A Közép-európai Egyetem (CEU) a mai napon a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény az Országgyűlésben tegnap megszavazott módosításának alkotmányellenessége mellett érvelő memorandumot juttatott el Magyarország köztársasági elnökének.Összefoglalóul: alapos jogi elemezés után a CEU kijelenti, hogyAz intézmény által idézett pont így szól:Vagyis aa törvénymódosítás keddi kivételes eljárásban történő, kormánypártok általi elfogadásávalEmellett a törvény 1., 2., és 7., bekezdése ellentétes a Alaptörvény a tudományos kutatás, tanulás és oktatás szabadságáról szóló X) cikk (1) bekezdésével. Ellentétesek továbbá az Alaptörvény művelődéshez való jogról szóló XI. cikkével is. Ellentétesek az Alaptörvény XV. cikkének diszkriminációt tiltó rendelkezéseivel is, valamint a törvény 4. bekezdése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével is ellentétes.Az alaptörvény X. cikkének 1) bekezdése így szól:Emellett a CEU érvelése szerint sérti azt a rendelkezést is, hogy "minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez".Az alaptörvény XV. cikkének 1) bekezdése pedig így szól: