A fehér ember lázadása

Az idén is csalódniuk kellett azoknak, akik a válságból kikecmergő világgazdaságtól új lendületet reméltek. A gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisokat hónapról hónapra egymással versengve módosították lefelé a nagy nemzetközi szervezetek. A feltörekvő országok jellemzően a nyersanyagok áresése, Kína strukturális gondok miatt növekedett a várakozások alatt. A fejlett országok még az olcsóbb energiaimportból sem profitáltak annyit, hogy kikeveredjenek az adósságválság óta tartó alacsony növekedési pályáról.

Vége a globalizációnak?

Míg a válság előtt a világkereskedelem érdemben gyorsabban bővült, mint az ipari termelés, addig az utóbbi években ez már egyre kevésbé egyértelmű. Sőt, a világkereskedelem bizonyos összevetések szerint már zsugorodik, ami történelmileg rendkívül ritka.A gyenge növekedés mögött részben a munkatermelékenység stagnálása áll. Márpedig a mai (főként fejlett) világ mentsvárát a demográfiai szorításban az jelenthetné, ha a termelékenység bővülése tudná táplálni a gazdasági fejlődést. Ám miközben minden sarkon a digitalizációról, robotizációról, innovációról, ipari forradalomról hallunk, a valóságban ennek egyelőre semmi nyoma. A globális termelékenység növekedési üteme meg sem közelíti a válság előttit.A világgazdaság hagyományos növekedési modellje tehát mintha kifutott volna, de legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy egy időre kiment a divatból. Pedig ez a modell sokáig nagyon hatékonynak tűnt, sőt, bár szeretjük elfelejteni, de valójában sok szempontból még most is az. Az elmúlt évtizedekben a globalizáció hajtotta a világot: a nemzetközi kereskedelem bővülése mutatta az egyre intenzívebb munkamegosztást, ami praktikusan az alacsonyabb bérszínvonalú országok egyre erőteljesebb bekapcsolódását jelentette a világgazdaságba. Ne feledjük, ez a modell a világ egészen elmaradott térségeinek hozta el a felemelkedést, és százmilliókat, milliárdokat emelt ki a nyomorból. Sőt, emel ki a mai napig is, annak visszásságaival együtt is.Azt gondolnánk, hogy ennek a modellnek a végét az hozza el, hogy a fejlett és fejletlen országok eddigi munkamegosztása utóbbiak fejlődése miatt túlhaladottá válik. A bérköltségek emelkedése mellett a feltörekvő országok jó részének új növekedési minta kell, így a fejlett országok nem alapozhatnak többé egyszerűen az óriási bérelőnyre. A globalizáció elleni "lázadás" azonban a fejlett országok elfelejtett osztályaiból érkezett.A globalizáció nagy nyertese a feltörekvő országok középosztálya, a vesztese pedig a fejlett országok alsó középosztálya. Bár sok kritika éri, de gyanúsan jól mutatja ezt meg az "elefánt grafikon". A vízszintes tengelyen a világ népességének jövedelem szerinti eloszlása, a függőleges tengelyen pedig az 1988-2008 közötti reáljövedelem-növekedés mértéke látható. A harmadik világbeli országok legszegényebb polgáraitól eltekintve pontosan a már említett fejlett országbeli alsó-középosztály jövedelemnövekedése volt a legkisebb mértékű, sőt, bizonyos csoportoknál reál értelemben véve életszínvonal-romlásról beszélhetünk.

How income distribution has changed in US and UK. https://t.co/oWpDxPlm8g pic.twitter.com/M4E8Gj6CDU — Brian Groom (@GroomB) December 19, 2016

Egyre többeknek lett elege a mostani rendszerből, ugyanis nem érzékelik, hogy jobban élnének, eközben pedig azt látják, hogy a szegényebb országok lakossága, illetve a felső 1% folyamatosan gazdagszik. Az áruk és a munkaerő szabad mozgása olyan csoportokat tett (legalább relatív) vesztessé a nyugati társadalmakban, amelyekről sokáig szívesen elfelejtkezett a közvélemény. És ők el is kezdtek tiltakozni a munkahelyekért folytatott intenzív verseny (lásd: migráció, Brexit), illetve az országból hiányzó munkahelyek (lásd: Trump) miatt. És az idén óriási meglepetéseket okoztak.Érdemes megfigyelni, hogy amíg az ezredforduló előtti 30 évben a fejlett országok társadalmai egyértelműen gazdagodtak, addig az azóta eltelt másfél évtizedben ez a folyamat rendkívül ellentmondásossá vált.A Financial Times által készített fenti grafikáról leolvasható, az is leolvasható, hogy az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban drasztikus mértékben nőtt a legvagyonosabb háztartásokban élők aránya. Különösen látványos az Egyesült Államokban lezajlott jövedelem-átrendeződési folyamatokat: 1971-ben a háromfős háztartások alig több mint 1%-a rendelkezett 200 ezer dollár feletti éves jövedelemmel (ők a leggazdagabbak), ami 2015-re 7% fölé emelkedett (változatlan árszínvonalon számolva). Talán ennél is érdekesebb, hogy míg az ezredfordulót megelőző három évtizedben az életszínvonal jól láthatóan nőtt a többi társadalmi rétegben is, az ezt követő 15 évben azonban gyakorlatilag nem történt semmi. Sőt, a szegényebbek között akadnak olyanok is, akik még rosszabbul élnek, mint a 2000-es évek elején.Bár a fenti jelenségek felismerése az idei év egyik legfontosabb sztorijává nőtte ki magát, még nem világos, hogy merre halad tovább. A radikálisabb felfogás szerint a globalizációból vissza kell venni, importhelyettesítő, protekcionista gazdaságpolitikára kell váltani, ami fenntarthatóvá teszi a társadalmi folyamatokat. E felfogás képviselői és hívei már sikerként is értékelheti például a világ formálódó, nagy szabadkereskedelmi szerződéseinek a bukását. Mások szerint (például az OECD is ezt az álláspontot képviseli) a szabad kereskedelem és a külföldi tőke beáramlása annak ellenére is pozitív a gazdasági növekedés szempontjából, hogy a globalizációs folyamatok támogatottsága érdemben visszaesett az elmúlt években. Épp ezért"csupán" a globalizáció korrekciójára van szükség, hogy a kereskedelmi és beruházási reformok gyümölcsét mindenki élvezhesse. A munkaerő-piaci reformokkal (mint például a továbbképzések és az elhelyezkedés aktív támogatása), valamint a szociális védőháló kiszélesítésével kell biztosítani, hogy a társadalom szélesebb rétegei részesedhessenek a gazdasági fejlődés javaiból.Jövő év végén talán már azt is látjuk, hogy melyik felfogás győzedelmeskedik.