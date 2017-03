A Fidesz módosítja a választási törvényt

Minden egyéni jelölt után egymillió forintot kapott a párt, ha a 106 választókerület közül legalább 27-ben sikerült jelöltet állítani.

A pártlisták után (szintén legalább 27 jelölt esetén) legalább 150 millió forint járt a pártnak.

Vagyis ha legalább 27 kerületben sikerül jelöltet állítani, akkor az egyéni jelöltek és a pártlista után legalább 177 millió forint állami támogatáshoz juthat a szervezet.

Ha pedig mind a 106 kerületben, akkor már 706 millió forinthoz.

A lap megjegyzi: a 2018-as választások közeledtével pedig újra fellángolt a pártalapítási kedv.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese a napilapnak úgy nyilatkozott: ez a döntően technikai javaslatcsomag érinteni fogja a kampányfinanszírozás kérdését is, így várható, hogy az egyéni jelölteknél érvényes korlátozáshoz hasonlót vezetnek be a pártoknál az állami támogatásra vonatkozóan.A lap emlékeztet arra, hogy a 2014-es választási kampány során számos olyan párt tűnt fel, amely semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett, de a törvény szerint nekik is járt az állami támogatás, amelyet aztán vagy visszafizettek, vagy nem. A vissza nem fizetett támogatások 2016-ig összesen elérték a 630 millió forintot, vagyis ekkora összeg tűnt el végleg a kampánytámogatásból. Közben a kétmilliárd forintra rúgó választási bírságoknak alig két százalékát sikerült behajtani.A jelenlegi rendszer jellemzői:Ha a szavazatok legalább 2%-át nem éri el az egyéni jelölt, akkor az egymilliós támogatást vissza jell fizetni, a pártlista esetében azonban ilyen megkötés nincs. Akkor sem kell egy forintot sem visszafizetni, ha a listára senki nem szavazott.