A franciák bizonyára nem lépnek ki, de a görögök újra elgondolkodhatnak

a Frexit előtt emelkedő akadályok nem áthághatatlanok, de a folyamat korántsem lenne annyira zökkenőmentes, ahogy azt Marine Le Pen igyekszik beállítani.

Emelkedő CDS-ek Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató cég, az IHS Markit szerdai kimutatása szerint a francia csődkockázati árazás, a CDS középárfolyama egy hónap alatt 11, ezen belül csak a legutóbbi héten 9 bázisponttal emelkedett, és jelenleg 50 bázisponton jár. Ez továbbra is a világ legjobb szuverén adóskockázati mérőszámai között van, ám a romlási folyamat mértéke és üteme kirívó a vezető ipari hatalmak csoportján belül.



A Markit kimutatása szerint Németország CDS-díjszabása jelenleg 23 bázispont, alig egy ponttal magasabb az egy hónappal ezelőtti szintnél. A brit, az amerikai és a japán szuverén CDS-tranzakciók középárfolyama 24-29 bázispont közötti szinteken jár, és e három adóskockázati mutató is gyakorlatilag stagnált az elmúlt egy hónapban a Markit adatai szerint.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics szerdai helyzetértékelése szerintA ház hangsúlyozza, hogy alkotmánymódosításra lenne szükség Franciaország kiléptetéséhez az EU-ból és az euróövezetből. Ennek elfogadtatása a parlamenttel nagyon nehéznek bizonyulna, a folyamat a végtelenségig elhúzódhatna. Ebben a helyzetben marad a népszavazás Le Pen által egyébként is megígért lehetősége, ám a legutóbbi felmérések szerintMindemellett Marine Le Pen megválasztása is változatlanul nagyon valószínűtlennek tűnik. Ha azonban a francia közvéleményben mégis történt akkora elmozdulás, amely elegendő lenne Marine Le Pen elnökké választásához, akkor valószínűsíthető lenne, hogy a franciák az euróövezettől is elhidegültek - hangsúlyozzák a Capital Economics elemzői.A ház szerint mindezt egybevetveA francia államadós-kockázati mutatók mindazonáltal már kezdik jelezni a növekvő piaci aggályokat.A Capital Economics szerdai elemzése szerint azonban, különös tekintettel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új helyzetértékelésére. A ház idézi az IMF-jelentésből azt az előrejelzést, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért görög államadósság-ráta 2060-ra 275 százalékra emelkedik. Ez jelentősen rontott becslés, a valutaalap ugyanis előző prognózisában arra az évre 250 százalékos görög adósságrátát jósolt.A Capital Economics londoni elemzői szerint ebben a helyzetben növekszik annak a kockázata, hogy az IMF végül kiszáll a görögországi pénzügyi segélyprogramból. Ha ez megtörténik, akkor a német parlamentnek új, nagyobb német garanciavállalást is tartalmazó csomagról kell szavaznia, és erőteljes annak a valószínűsége, hogy ezt a berlini törvényhozás elvetné, különös tekintettel a szeptemberi németországi választásokra.Mindez növeli Görögország törlesztésképtelenné válásának kockázatát, és ebből eredően növekszik a Grexit rizikója is - hangsúlyozzák a Capital Economics londoni elemzői.