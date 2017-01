A franciáknál is meglepetést hozhat az elnökválasztás

Az elnökválasztás első fordulóját április 23-án, a másodikat pedig május 7-én tartják.

A szociálliberális kormánypolitikát nyíltan bírálólesz a francia baloldal jelöltje a tavaszi elnökválasztáson. Az első részeredmények szerint a volt oktatási miniszterre az előválasztás vasárnapi második fordulójában részt vevő francia állampolgárok 58,65 százaléka adta a voksát - jelentette be a francia Szocialista Párt által rendezett előválasztás szervezőbizottsága.A kormánypárt jobboldalát képviselő Manuel Valls volt miniszterelnök 41,35 százalékkal végzett a második helyen. A Francois Hollande államfő politikai örökségét vállaló jelölt veresége a szocialista táborban meglepetésnek számít. Valls azonnal elismerte vereségét és sok sikert kívánt volt riválisának az elnökválasztási küzdelemhez.A 7500 választókörzetből eddig 4300-ban dolgozták fel az eredményeket. A második fordulóban majdnem 2 millióan vettek részt, míg a múlt heti első fordulóban 1,6 millióan.A kampányban a havi 750 eurós általános alapjövedelem bevezetésének javaslatával kitűnő 49 éves Hamon saját megfogalmazása szerint "kívánatos jövőt" javasol a franciáknak, a baloldalnak szerinte "hátat kell fordítania a régi megoldásoknak, amelyek tegnap sem működtek és a jövőben sem fognak".Hamonnak jelenleg nincs esélye bejutni a második fordulóba, a felmérések szerint csak az ötödik helyen végezhet az első fordulóban. A szocialista politikus elmondta: szövetségre akar lépni a felmérésekben negyedik helyen álló, radikális baloldali. Ez utóbbi azonban már előzetesen jelezte, hogy nincs szándékában visszalépni Benoit Hamon javára. Az ideológiai ellentét olyannyira méllyé és kibékíthetetlenné vált a népszerűtlen kormánypárton belüli irányzatok között, hogy elemzők szerint az előválasztás a Szocialista Párt sorsát is megpecsételheti.A most induló kampányban az viszont jól látszik, hogy a francia választók új politikusoknak kívánnak esélyt adni. A novemberi jobboldali előválasztáson Nicolas Sarkozy volt államfő szenvedett vereséget, és volt kormányfőjét,választották jelöltnek a konzervatív szavazók.A felmérésekben eddig, a Nemzeti Front elnökével fej fej mellett az élen haladó konzervatív jelölt kampányát viszont gyakorlatilag felfüggesztette a sajtóban csak Penelope gate-nek nevezett gyanú, amely szerint Fillon felesége nyolc éven át mintegy félmillió euró fizetést vett fel a nemzetgyűlésben férje, majd annak utóda asszisztenseként, de az állást valójában nem töltötte be, tényleges munkát nem végzett.Francois Fillon a vasárnapi kampány nagygyűlésen a vádak visszautasítása és felesége védelme mellett már a legtöbb támadást a felmérésekben jelenleg harmadik helyen álló, az elnökválasztáson függetlenként induló Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat volt gazdasági minisztere ellen intézte.Hamon győzelmével a baloldalon jelentősen megnőttek Emmanuel Macron esélyei az elnökválasztáson, ugyanis a reformpárti Manuel Valls szavazói várhatóan hozzá pártolnak át az elnökválasztáson, és nem Hamont támogatják. A felmérések szerint az elnökválasztás első fordulójában jelenleg harmadik helyen álló 39 éves Macron az elmúlt hónapban tíz százalékkal növelte szavazótáborát, ő lehet a választás meglepetésembere, azaz Fillon botrányával, Hamon győzelmével és Valls vereségével az előválasztáson nyitottá válhat a tavaszi elnökválasztási küzdelem.