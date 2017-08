A gazdagabb turistákra akar lőni Szlovénia

Szeretnénk növelni Szlovénia ismertségét és hírnevét, mint előnyös turisztikai helyszín

Európa gazdagabb országait és az Egyesült Államokat célozza meg az a kampány, amelyet az STO indított a napokban a Las Vegas-i idegenfogalmi vásáron. A szövetség pályázatot írt ki európai partnerek felkutatására is az osztrák, a Benelux, a francia és a svájci piacokon.- írták a közleményben. Hozzátették: Szlovénia a mérete és az infrastruktúra hiányosságai miatt nem alkalmas a tömegturizmusra, így elsősorban olyan turisták érdeklődését akarják felkelteni országuk iránt, akik gazdagok és hajlandóak fizetni az egyedülálló kínálatért.Szlovénia idén 225 ezer eurót irányzott elő a projekt népszerűsítésére. Egyes közvélemény-kutatások szerint- írta a szlovén sajtó.Turisztikai szakemberek úgy vélték: a jövőben gazdag turisták várhatók Brazíliából, Oroszországból, Indiából és Kínából is, de azok a látogatók, akik ötcsillagos szállodákban szállnak meg és egyedülálló attrakciókra vágynak, továbbra is Európából és az Egyesült Államokból érkeznek majd a legtöbben.