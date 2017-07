A gyenge évkezdet után belehúzott az amerikai gazdaság

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának első becslése szerint 2017 második negyedévében - évesített negyedéves bázison - 2,6%-kal növekedett az amerikai gazdaság kibocsátása, ami az első negyedéves (lefelé módosított) 1,2%-hoz képest érdemi gyorsulást jelent. A Reuters elemzői konszenzusa pontosan 2,6%-os növekedést várt, így az adat nem okozott meglepetést.

Az amerikai gazdaság legfőbb hajtóerejét jelentő lakossági fogyasztás az első negyedéves 1,9%-ot meghaladó ütemben, 2,8%-kal bővült, ez okozta a látványos gyorsulást. Különösen a tartós fogyasztási cikkek iránt élénkült a kereslet.

A vállalati beruházások az első negyedéves dinamikától (+7,2%) elmaradó ütemben, 5,2%-kal növekedtek.

Az export értéke 4,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a behozatal 2,1%-kal nőtt, a külkereskedelmi mérleg így pozitívan járult hozzá a növekedéshez.

A vállalati készletek apadása 0,02 százalékponttal fogta vissza a GDP-bővülés ütemét.

A GDP mellett a személyes fogyasztások árindexének második negyedéves adata is napvilágot látott. Az amerikai jegybank folyamatosan figyeli ennek az inflációs mutatónak az alakulását, amelynek értéke (az éves maginflációs mutatóé) az első negyedéves 2%-ról 0,9%-ra esett vissza. Emellett a most közzétett, bérnyomás alakulását nyomon követő indikátorok is arra utalnak, hogy továbbra sincs jelentős inflációs nyomás az amerikai gazdaságban. Mindez csak erősítheti a befektetők kételyeit, hogy az amerikai jegybank fog-e még idén kamatot emelni. Erre jelenleg mintegy 40%-os esélyt áraz a piac.