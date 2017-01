A japánok is egyezkednének Trumppal

Abe Sindzo a japán parlament alsóházának költségvetési bizottságában képviselők kérdésére azt válaszolta, hogy "az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú megállapodás akkor is elképzelhető, ha a TPP-t aláíró országok közül Washington kilép". Tokió kétoldalú kereskedelmi szerződéseket kötött már Ausztráliával és folynak erről tárgyalások Kanadával is. "Nincs abban semmi rendkívüli, ha az Egyesült Államokkal is egyeztetések kezdődnek ebben a témában" - jegyezte meg a japán miniszterelnök. Hozzátette: "egyébként is, a TPP-tárgyalások során kétoldalú egyeztetések is folytak Japán és az Egyesült Államok között, ezeket most csak tovább kell folytatni."A japán miniszterelnök várhatóan február 10-én Washingtonban tárgyal az amerikai elnökkel, és minden bizonnyal a kereskedelmi megállapodás kérdése is szóba kerül.Választási ígéretéhez híven Donald Trump amerikai elnök első munkanapján, hétfőn aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államok kilép a Csendes-óceáni Partnerség egyezményből.A TPP-t aláíró több ország is azon dolgozik, hogy megmentsék a megállapodást, szerintük ugyanis az Egyesült Államok nélkül is működhet a Csendes-óceáni Partnerség, illetve meghívhatják az együttműködésbe Kínát vagy Indonéziát.