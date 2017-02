A jövő héten végre megint megajándékozhatják Magyarországot

Megint jönnek minősíteni

Azt már tavaly év végén tudtuk, mikorra tervezik a 2017-es felülvizsgálataikat a hitelminősítők, azóta azt is tudjuk, hogy a következő két hétben kétszer is publikálhatják friss véleményüket. Először jövő pénteken az S&P, majd rá egy hétre a Moody's teheti közzé friss osztályzatát. Ezt követően májusig megint nem jön újabb hitelminősítés.

Mire számíthatunk?

Meglepő lenne, ha az S&P vagy a Moody's ismét felminősítené Magyarországot, de természetesen nem zárhatjuk ki ennek lehetőségét. Mindkét cégnél tavaly kerültünk vissza hosszú idő után a befektetésre ajánlott kategóriába, szeptemberben az S&P meglepetésre másodikként minősített fel a Fitch után, majd novemberben a Moody's is követte versenytársait.

Az adósság vártnál gyorsabb leépülése, ami a kamatkiadások további csökkenésével párosul.

A monetáris politika transzmissziós mechanizmusának erősödése.

Egyelőre úgy gondoljuk, hogy a fenti két kitételben nem sikerült akkora előrelépést felmutatni szeptember óta, hogy az indokolná az újabb felminősítést, sőt a kilátás javítására is minimális esélyt látunk csak. Leghamarabb az év második felében lehet esetleg számítani további hitelminősítői lépésekre, amikor egyre megbízhatóbb adatok érkeznek majd a 2016-os adósságról, illetve az idei folyamatokat is látjuk. Akkor is elsősorban a stabil kilátásokat javíthatják majd pozitívra a hitelminősítők.

Pedig még mindig kijárna nekünk a felminősítés

Az S&P-nél a "BBB mínusz" magyar besorolásnak stabil kilátása van, ennek fényében. A hitelminősítők íratlan szabályai szerint ugyanis a pozitív vagy negatív kilátás jelez várható változást 12 hónapos időtávon, a stabil kilátásból. Éppen ezért könnyen elképzelhető az is, hogy még friss gazdasági prognózist és közleményt sem ad ki pénteken a cég, mindössze jelzi, hogy változatlanul hagyta a besorolásunkat.Persze azért nem árt megnézni, mitől tették függővé szeptemberben az S&P szakemberei a további felminősítéseket. Szerintük az alábbiak kellenének ahhoz, hogy javuljon az osztályzatunk:A fentiek ellenére a Societé Generale (SocGen) napokban megjelent elemzése alapján. A cég szakemberei azt vizsgálták meg, hogy a fundamentumok mennyire támasztják alá a jelenlegi adósosztályzatot, ennek alapján pedig a magyarnál alulértékeltebb csak az orosz, a szerb, a fülöp-szigeteki, a horvát és a vietnámi besorolás. Ezzel szemben Dél-Afrika, Kazahsztán, Mexikó és Chile komoly leminősítési nyomás alatt lehetnek 2017-ben. A modellben a francia bank egyrészt figyelembe vette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss makrogazdasági prognózisát a fundamentumokat illetően, másrészt azt is vizsgálták, hogy a lehetséges változásokból mennyit árazott már be a piac.

A bank szakemberei egyébként azt emelik ki, hogy tavaly a három nagy hitelminősítő (S&P, Moody's, Fitch) összesen hatvan leminősítést hajtott végre a vizsgált feltörekvő országok esetében mindössze 22 felminősítés mellett (ebből esett három Magyarországra). Ennek a negatív tendenciának a folytatódását jelzi, hogy 2017 elején a vizsgált országok felének negatív a kilátása.A SocGen szerint a leminősítési nyomás ellenére Törökország, Mexikó és Dél-Afrika olcsónak számít a kötvénypiacon a jelenlegi osztályzatuk mellett, viszont a jelenleg nagyon magas volatilitás miatt még érdemes lehet kivárni a komolyabb pozíciók felvételével. A bank elemzése szerint a piac már a lehetséges felminősítéseket is beárazta, az orosz, a szerb, a horvát és a fülöp-szigeteki piac már drágának számít. Ebbe a körbe sorolható a magyar kötvénypiac is, vagyis a befektetők elkezdték beárazni azt, hogy előbb-utóbb további felminősítések jöhetnek.