A kínai parlament akár egy milliárdosok klubjának is elmenne

nagyjából 100 olyan képviselő is van, akik egymilliárd dollár feletti vagyonnal rendelkeznek, de olyanok is akadnak, akik 20 milliárd dollárt is meghaladó vagyont birtokolnak.

A Hurun Kutatóintézet jelentése érdekes megvilágításba helyezi a kínai politikai elit vagyonát, közülük ugyanis sokan akkora vagyonnal rendelkeznek, amekkorával a legsikeresebb nyugati üzletemberek közül is csak nagyon kevesen. Az ország parlamentje akár egy milliárdosok klubjának is elmenne, a jelentés szerint ugyanisEmellett a leggazdagabb. Akadnak közöttük ingatlanmágnások, vagy éppen az energetikai, illetve technológiai szektorban tevékenykedő vállalkozók, akik óriásit szakítottak abból az elképesztő növekedési sztoriból, ami az elmúlt évtizedekben végbement Kínában.A CNBC cikke összehasonlításképp megjegyzi, hogy az amerikai törvényhozásban dolgozó leggazdagabb képviselő vagyona "mindössze" 440 millió dollárra rúg, vagyis közelében sincs kínai kollégáinak.