A következő pár hétben elkezdődnek a tárgyalások a brit kilépésről

Az érvényes terv szerint a Brexit-tárgyalásoknak június 19-én kell megkezdődniük.

May hozzátette, hogy a brit és az uniós állampolgárok jogairól szóló megállapodást már a tárgyalások korai szakaszában napirendre akarja venni a londoni kormány - olvasható a miniszterelnöki hivatal közleményében.A német kancellár pénteken azt mondta: a meglepetésszerű brit parlamenti választási eredmények ellenére London feltehetőleg tartja magát ahhoz a tervhez, amelyet Theresa May kormánya kidolgozott az Európai Unióból való kilépés megtárgyalására Brüsszellel. Hozzátette, hogy a maga részéről azt szeretné, ha gyorsan elkezdődnének ezek a tárgyalások, ő felkészült rájuk.Merkel ismét elmondta, hogy Nagy-Britannia Európa része marad azután is, hogy kilép az EU-ból, és azt szeretné, ha egyúttal jó partnere is maradna az uniónak.