A leggazdagabbak nem okosabbak, mint te, viszont valamiben sokkal jobbak

Égető probléma

A leggazdagabb háztartásokba tartozók általában kockázatosabb, ezáltal viszont magasabb megtérülést biztosító eszközökbe fektetnek, így nem csak több pénzük van, de abból arányaiban véve többet is profitálnak.

A gazdagok nem okosabbak, csak többet kockáztatnak

Míg egy medián háztartás számára ez az arány 21%, a felső 1% esetében már 62%, a leggazdagabb 0,01%-nál pedig 95%.

Napjaink egyik legfontosabb gazdasági problémája az egyre nagyobb méreteket öltő vagyoni egyenlőtlenség, fontossága miatt pedig rengeteg szakembert foglalkoztat a téma. Több tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a vagyoni különbségek sokkal gyorsabban növekednek, mint ahogy azt a munkajövedelmek indokolnák. A probléma kulcsa a tőkejövedelmekben keresendő, hiszen minél több befektetéssel rendelkezik valaki, evidens módon évről-évre annál nagyobb vagyont tud felhalmozni, ráadásul a felhalmozás üteme inkább exponenciális, mintsem lineáris.Nagyon sokat számít tehát, hogy mennyi (hozamot biztosító) megtakarítással rendelkezik az ember, ezen felül azonban van még egy fontos tényező, ami szintén a vagyoni szakadék tágulásának irányába mutat.Korábban több tanulmány is erre a megállapításra jutott, ugyanakkor van egy kis probléma a téma kutatásával. Korábban mikro szintű adatbázis híján gyakorlatilag lehetetlen feladat volt ennek a jelenségnek a pontos feltérképezése, hiszen a fogyasztói felmérés keretében megkérdezett, leggazdagabb háztartások válaszadási aránya általában rendkívül alacsony, ezért robosztus adatmennyiséggel alátámasztott eredményt nehéz volt felmutatni.Laurent Back, Laurent Calvet és Peolo Sodini közelmúltban megjelent publikációjában ezt a problémát úgy hidalta át, hogy egy olyan - a svéd állam által készített - adatbázis alapján végeztek számításokat, amelyben a felső 1%-ba tartozók közül 42000 háztartás részletes pénzügyi statisztikái szerepeltek. Nagyon komoly adatbázisról van tehát szó.Először a háztartások bruttó vagyonának összetételét vizsgálták a szerzők, vagyis, hogy az adósságaiktól eltekintve miképp oszlanak meg a gazdagok vagyoneszközei. A 42000 háztartás jellemzőit szemügyre véve arra a következtetésre jutottak, hogy a leggazdagabbak befektetési portfólióiban számottevően magasabb a kockázatos eszközök, mint például a részvények és az ingatlanok aránya.Magasabb kockázati kitettségüknek köszönhetően sokkal magasabb megtérülést is érnek el befektetéseiken. A következő ábra azt mutatja, hogy a vagyoni létrán felfelé haladva hogyan változik a befektetési portfóliók átlagos éves hozama, illetve kockázata. Ebben az esetben bruttó vagyonról van szó!

Megjegyzés: a vízszintes tengely a jövedelmi csoportokat mutatja (P40-P50 = 5. vagyoni tized, és így tovább egészen a felső 0,01%-ig), míg a fekete vonal az átlagos éves befektetési hozamot (százalékban, bal tengely), a piros szaggatott vonal pedig a vállalt kockázatot mérő átlagos szórást (százalékban, jobb tengely).

Hozam és kockázat Általánosságban elmondható, hogy a hozam és a kockázat között pozitív korreláció van, azaz minél kockázatosabb egy befektetés, annál magasabb a vele szemben támasztott hozamelvárás. A befektetők a magasabb kockázatot csak magasabb hozam esetében vállalják, illetve alacsonyabb kockázat esetében elfogadják a kisebb hozamot is.



Látszik, hogy az átlagos hozam gyakorlatilag lineárisan emelkedik: míg az 5. vagyoni decilisben 3% körüli megtérülés várható, a leggazdagabbak átlagosan már közel 10%-os hozamra számíthatnak. Közben természetesen a vállalt kockázat is egyre nagyobb lesz, ami a felső 1%-tól kezdődően hatványozottan jelentkezik.Kicsit más kép rajzolódik ki, ha a háztartások - adósságaik értékével csökkentett - nettó vagyonát nézzük.

bár a leggazdagabbak valóban jóval magasabb hozamot realizálnak befektetéseiken, mint a középosztálybeli háztartások, ennek azonban általában nem az információs aszimmetria, vagy a különleges befektetési képességeik az okai, hanem a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság.

A tanulmány által tett megállapítást, miszerint a gazdagabbak magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, egyfajta - a megtakarított vagyon mértéből fakadó - törvényszerűségnek tekinthetjük. Elég csak belegondolni: egy átlagos keresetű, nyugdíjcélra gyűjtő személy nyilván más elvek mentén fekteti be pénzét, mint az, akinek nem a jövőbeli megélhetése függ tőle: előbbi sokkal kisebb valószínűséggel próbálja meg pénzét tőkeáttételes devizapozíciókban fialtatni. A tanulmány igazi jelentőségét az adja, hogy egy ilyen komoly adatbázist alapul véve is megállja a helyét ez az elméleti törvényszerűség.

A középosztálybeli háztartások (a vízszintes tengely bal széle) magas ingatlanpiaci tőkeáttétellel rendelkeznek, amihez viszonylag magas megtérülés társul. A felső középosztály felé haladva a tőkeáttétel mértéke csökken, ezzel együtt pedig az átlagos megtérülés is. A felső 10%-ba lépve azonban megint növekszik a várható hozam, ezzel együtt pedig a vállalt kockázat exponenciálisan nő.A szerzők a fentiek alapján arra a következtetésre jutottak, hogyEgyúttal azt is sikerült igazolniuk, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek nem csak amiatt nőnek, hogy a gazdagabbak egyre több befektetéssel rendelkeznek, hanem minél vagyonosabbak, annál nagyobb átlagos megtérülést is tudnak realizálni megtakarításaikon.