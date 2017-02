A legutolsók közt vagyunk a növekedési rangsorban, Romániával nem lehet versenyezni

Az Európai Unió összesített GDP-je negyedéves bázison 0,5%-kal, éves bázison 1,8%-kal nőtt a negyedik negyedévben, miközben a 19 tagú eurózóna kibocsátása rendre 0,4%-kal, illetve 1,7%-kal bővült - derült az Eurostat ma nyilvánosságra hozott (előzetes) adataiból.Délelőtt már beszámoltunk róla, hogy a magyar gazdaság 4. negyedéves teljesítménye érdemben elmaradt az elemzői várakozásoktól, amiben elsősorban az uniós források visszaesése játszott közre. Ennek, illetve a gyengélkedő iparnak a hatását pedig nem tudta kellőképp ellensúlyozni a lakossági fogyasztás élénkülése.Az Eurostat 11 órakor közzétett statisztikái alapján már kontextusba helyezhetjük a magyar növekedést, bár igaz, a lista még nem teljes, a 28 tagállamból ugyanis 20 adatai állnak rendelkezésre: Svédország, Dánia, Horvátország, Írország, Luxemburg, Észtország, Málta és Szlovénia statisztikái csak később látnak majd napvilágot.

növekedés tekintetében Finnország (-0,5%) és Görögország (-0,4%) zárja a növekedési rangsort, közvetlenül Olaszország és Csehország (0,2%) mögött. Magyarország a maga 0,4%-kal a 28 tagú uniós átlag alatt teljesített, a lista utolsó harmadába szorult.Közben a kelet-közép-európai térség többi országa - a már említett Csehországot leszámítva - nagyon erős negyedévet produkált: a lengyel gazdaság szárnyra kapott (+1,7%), de Románia és Litvánia (1,3%) is kiemelkedően gyors növekedést tudott felmutatni.

Ez nem mondható el Romániáról, az ország GDP-je ugyanis 2016 negyedik negyedévében 4,8%-kal bővült, amivel messze maga mögé utasította az egész kontinenst, jó szokását pedig az Európai Biztosság tegnapi előrejelzése szerint idén is megőrizheti.

Aznézve hasonló kép rajzolódik ki. Finnország és Görögország zárja ebben a tekintetben is a sort, majd az Olaszország-Franciaország-Belgium hármas után Magyarország következett 1,5%-os (szezonálisan igazított) GDP-növekedésével. Az uniós (és az eurózónás) átlagtól ez esetben is elmaradt a hazai gazdaság tavalyi utolsó negyedéves teljesítménye.Összegezve tehát, a magyar gazdaság európai viszonylatban is meglehetősen gyengén zárta a tavalyi évet, kifejezetten akkor igaz ez a megállapítás, ha a kelet-közép-európai régió - vagyis az igazi versenytársaink - országainak teljesítményét nézzük. Vigaszként meg kell említeni, hogy minden jel arra utal, hogy 2017-ben ez az összkép jelentősen megváltozhat, és végre megint az élbolyba - vagy legalábbis az első harmadba - kapaszkodhatunk.