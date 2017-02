A lehető legrosszabbkor durvulhat el a francia elnökjelölt politikai botránya

Azt ugyanakkor a lap is kihangsúlyozza, hogy még ebben az esetben is határozhat úgy a bíróság, hogy a választások miatt felfüggeszti az eljárást.

A Reuters hírügynökség egy francia lap értesüléseire hivatkozva arról ír , hogy a közeljövőben tovább fokozódhat a francia elnökjelölt, François Fillon konzervatív politikus körüli botrány.A jobboldali jelölt az elmúlt hetekben azzal került a figyelem középpontjába, hogy feleségét állítólag úgy alkalmazta asszisztensként, hogy közben semmilyen munkát nem végzett, fizetés azonban így is járt neki. A párizsi ügyészség sikkasztás és hatalommal való visszaélés gyanúja miatt vizsgálatot indított, most pedig úgy tűnik, tovább eszkalálódhat az ügy.A Journal de Dimanche lap úgy tudja, hogy a francia ügyész további jogi lépéseket készül tenni az ügyben, ami akár azt is jelentheti, hogy Fillonnak és feleségének ténylegesen bíróság elé kell állnia.Attól függetlenül, hogy még nincs konkrét döntés az ügyben,. A közvélemény-kutatások alapján három hónap alatt nagyjából felére esett a támogatottsága, így pedig a jelenlegi állás szerint nem jut majd be a tavaszi elnökválasztás második, májusi fordulójába.

. A piac szerint minden esemény, ami az ő esélyeit növeli, az eurózóna felbomlása irányába tett lépés, így nem véletlen, hogy a francia államkötvények a biztonságosabb német állampapírokhoz viszonyított hozamfelára többéves csúcsra emelkedett az utóbbi hetekben.