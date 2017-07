A lengyel államfő megvétózta a reformot, amin a fél világ kiakadt

A lengyel parlament múlt héten szavazta meg az igazságszolgáltatást érintő reformcsomagot, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság azonnal aggodalmát fejezte ki. A bizottság tagjai múlt szerdai tanácskozásuk után kiadott közleményükben hangsúlyozták, hogy rendkívül negatív hatása lenne az igazságszolgáltatás függetlenségére, és fokozná a jogállamiságot érő rendszerszintű veszélyt az országban, ha a jelenlegi formájukban fogadnák el a kifogásolt törvényeket.A bizottságnak a bíróságok működéséről szóló három új törvénnyel van problémája, amelyek közül kettőt már múlt héten elfogadott a varsói törvényhozás, és egyet már akkor az elnök is aláírt, illetve a legfelsőbb bíróságra vonatkozó törvénytervezettel is, amelyet múlt héten még csak beterjesztettek.

Az elmúlt napokban több tízezren tüntettek Varsóban a vitatott reformok ellen. Fotó: AFP/Adam Chelstowksi

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke elmondta, hogy attól tartanak, hogy összességében a változtatások felszámolnák a bíróságok maradék függetlenségét is, és a lengyel kormány teljes politikai ellenőrzése alá vonnák az igazságszolgáltatást. A hatalmi ágak függetlenségének felszámolása pedig a 7-es cikk szerinti eljárás elindítását tenné szükségessé, ami akár Lengyelország uniós szavazati jogának felfüggesztésével is járhat.Múlt héten Angela Merkel német kancellár telefonon egyeztetett az ügyben Andrzej Duda lengyel államfővel, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Duda ma a vétóról döntött. Az elnök a Legfelsőbb Bíróság és a Nemzeti Bírói Tanácsot érintő törvényeket is megvétózza és visszaküldi a lengyel parlament alsóháza elé.A hírre a lengyel zloty azonnal erősödni kezdett az euróval szemben.