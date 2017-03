A lengyelek megsértődtek Orbánra

annyira messzemenő, hogy az egyes tagállamokra, az országuk nevében az EU-ban fellépő politikusokra gyakorolt nyomás hatalmas.

Van, aki másként látja

Az EiT-elnök igazából az állam- és kormányfők tanácskozó testületének a levezető elnöke - és nem az "EU-elnöke", mint azt kezdetben sokan tévesen vélték -, és mint ilyen, voltaképpen a 28 állam- és kormányfő választja magának. Éppen ezért kiválasztásának módja is eltér például az Európai Bizottság elnökétől, akit előzőleg valamely tagországnak kell jelölnie. Itt erre nincs szükség, bár természetesen az eddigi gyakorlat az volt - a belga Herman Van Rompuy esetében, valamint Tusk két és fél évvel ezelőtti kiválasztásakor -, hogy az asztal körül ülő kormányfő ajánlotta hazája politikusát - értelmezi a helyzet a Bruxinfo Ez azonban nem szükségszerű, és elvben az aktuális EiT-elnök, vagy ha ez - mint Tusk esetében - közvetlenül érintett, úgy a soros elnökséget ellátó ország kormányfője (ezúttal Joseph Muscat máltai miniszterelnök) méri fel a lehetséges jelölteket, és folytat személyéről előzetes konzultációt kollégáival.Ez tehát jogi értelemben kizárta, hogy a lengyel kormáy pusztán "nem jelöléssel" (sőt, a végjátékban alternatív jelölt bedobásával) útját állja Tusk megválasztásának. Ráadásul a maga választás - ha van formális szavazás - minősített többséggel történik, és Tusk esetében kezdettől fogva tudni lehetett, hogy bőven rendelkezett az ehhez szükséges voksokkal.A Tuskot eleve támogató, legnagyobb tábort alkotó néppárti vezetők mellett, mögötte állt a hét libeárlis kormányfő, a konzervatív Theresa May, és több szocialista, vagy szociáldemokrata politikus is, így Francois Hollande francia elnök is. Az ülésről kiszivárgott hírek szerint amúgy végül az derült ki, hogy egyedül csak a lengyel delegáció emelt kifogást (az általuk néhány nappal korábban jelölt Jacek Saryus-Wolski addigra már visszalépett).