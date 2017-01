A nagy multinacionális vállalatok korszakának végleg befellegzett

Az utóbbi években már Trumptól függetlenül is megindult a nagy nemzetközi vállalatok lassú hanyatlásának folyamata.

Romló profitábilitás, növekvő költségek és egyre erősebb politikai nyomás sújtja őket, ami mind az aranykoruk lezárultát jelzi.

Azok a feltételek, amelyek korábban előnyhöz juttatták őket, fokozatosan tűnnek el, dominanciájuk csökkenésével pedig a kisebb, helyi vállalkozások kerülhetnek előtérbe.

Az "extraprofit" kora már a múlté

Donald Trump választási kampányígéreteinek, és a januári eseményeke nézve a gyakorlatban is megvalósuló programjának három fontos sarokköve van.Protekcionista, populista retorikájába tökéletesen beleillik a multinacionális cégek hibáztatása. Trump többek között ezeket a nagyvállalatokat okolja amiatt, hogy pusztán nyereségvágy miatt külföldre exportálták a hazai munkahelyeket, amivel az elmúlt évtizedekben több millió amerikai vesztette el a munkáját, elsősorban a feldolgozóiparban. Viszonylag egyszerű módszerrel állt elő megregulázásukra:Ennek fényében Twitteren még január első felében nekiment a General Motorsnak, de kapott a Toyota és a német autógyártók is, a Ford pedig már visszavonulót is fújt, január elején ugyanis bejelentette, hogy mégsem hajt végre egy 1,6 milliárd dolláros beruházást Mexikóban, hanem inkább az USA-ban bővíti gyártókapacitását. Közben pedig Trump folyamatosan egyeztet a nagy cégvezérekkel, hogy csak a hazai beruházásokkal törődjenek, cserébe ő majd segít az adó mérséklésével és a szabályozói környezet lazításával.Trump stratégiája tehát bevált: a nagy multinacionális vállalatok sorra hajolnak meg akarata előtt, ezzel pedig véget ért aranykoruk. Elsőre talán sokak számára igaznak tűnhet ez az állítás, az Economist cikke azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a háttérben már a 2016-os "populista lázadások" előtt megkezdődött a nemzetközi vállalatok lassú hanyatlásának folyamata.Az 1990-es évek elején valóságos Kánaán köszöntött be a multinacionális cégek számára: Kína folyamatos világpiaci nyitása, illetve a Szovjetunió felbomlása óriási lehetőségeket teremtett a terjeszkedésre. A feltörekvő országokban rengeteg új munkahely jött létre ezeknek a cégeknek köszönhetően, emellett fizikai- és tudástőke érkezett, miközben a vállalatok - és ezáltal tulajdonosaik is - szép hasznot tehettek zsebre.Bár a szóban forgó multik a világon dolgozó összes ember mindössze nagyjából 2%-át foglalkoztatják, mégis milliárdok számára állítanak elő termékeket. Emellett a világkereskedelmi volumen mintegy 50%-áért felelősek, összértékük a globális tőkepiac harmadát teszi ki, továbbá a szellemi tulajdonjogok (szabadalmak, jogdíjak) oroszlánrésze is a kezükben van. Az utóbbi években azonban folyamatosan veszített igazságtartalmából az az állítás, hogy ezek a nemzetközi vállalatok igazi fejőstehenek.Öt év alatt a multinacionális vállalatok profitja 25%-ot zuhant, tőkearányos jövedelmezőségük két évtizede nem látott alacsony szintre csökkent, a folyamatnak pedig csak egy részét magyarázza az olaj világpiaci ára, vagy épp az erős dollár. Persze továbbra is akadnak még olyan multik, amelyek magas jövedelmezőséggel működnek, ezek azonban többnyire a technológiai szektorban tevékenykednek. Más ágazatokban viszont egyre gyakrabban áll elő az a helyzet, hogy a kisebb, helyi vállalkozások profitábilisabbak és gyorsabban tudnak növekedni, mint nagymúltú versenytársaik.A folyamat mögött meghúzódó ok logikus és törvényszerű. Egyrészt egyre kevesebb lehetőség adódik az arbitrázsra, vagyis hogy "extraprofitot" termeljenek, az adóoptimalizálásban rejlő lehetőségeket ugyanis szinte már a végletekig kihasználták, másrészről viszont emelkedni kezdtek a bérek az olyan országokban, ahová korábban pont azért telepítették ki termelésüket a nemzetközi vállalatok, mert így jelentős költségeket takaríthattak meg.

A politika adhatja a kegyelemdöfést

Sok vállalat egyszerűen túl nagyra nőtt, ezért muszáj lesz a jövőben csökkenteni birodalmuk méretét. Ennek egy lehetséges módja, hogy az anyaországba visszahelyezik a tevékenységük egy részét (vagy akár egészét).

Ráadásul a helyi vállalkozások a nagyok sikereiből és kudarcaiból tanulva magukévá tehetik a számukra hasznos tapasztalatokat, adott esetben le is másolhatják őket, ezzel pedig óriási költségeket takaríthatnak meg, amivel egy versenyhelyzetben maguk felé billenthetik a mérleg nyelvét.A multinacionális vállalatok aranykorának tehát vége, a folyamat már az egyszerű gazdasági törvényszerűségek miatt, évekkel ezelőtt elkezdődött. A szabályozói környezet szigorodása, az adóelkerülési elleni harc iránti egyre nagyobb társadalmi igény, illetve a Trump által megtestesített politikai irányvonal azonban tovább erősítheti mindezt.Pontosan ezt szeretné elérni Trump, azonban van egy nagy probléma. Szerinte ezáltal amerikaiak milliói juthatnak új munkahelyhez többek között a feldolgozóiparban, illetve más, alacsonyabb hozzáadott értéket előállító ágazatban, sokak szerint azonban ezeknek a munkahelyeknek a nagy részét visszahozni lehetetlen. Az indoklás egyszerű:Mielőtt valakin eluralkodna a nagyvállalatok hanyatlása miatt a káröröm, egy valamibe azért érdemes belegondolni, amire az Economist cikke is felhívja a figyelmet. A multinacionális cégek működési hatékonyságának végletekig való optimalizálása, illetve a közöttük zajló erős verseny a fogyasztók számára az esetek többségében alacsonyabb árakat és magasabb minőséget jelentett. A multinacionális vállalatok aranykora tehát a fogyasztók aranykora is volt, ami egyre több jel szerint a 2010-es években véget ért.