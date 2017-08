A nap ábrája: ilyen utakon közlekedik a magyar

A hazai közutak együttes hossza 2013-ban 203 ezer km volt, ami az európai uniós hálózat 4,2%-át érte el. A magyarországi közúthálózat sűrűsége az Unióban a negyedik legmagasabb: egy négyzetkilométerre átlagosan 2,2 km út jut, ami pontosan kétszerese az EU átlagának.

A hazai hálózat összetétele ugyanakkor több ponton is eltér az európai átlagtól: a hosszúság szerint az utak 0,9%-a autópálya, 3,4%-a főút, 11,4%-a másodrendű út, és magas, 84,4% az egyéb (földutakat is tartalmazó) utak aránya. Ezzel szemben az EU-ban arányaiban körülbelül kétszeres az autópályák súlya (1,5%), nagyjából hasonló a főutak részesedése (5,9%), markáns a másodrendű utak súlya (30,0%), viszont kisebb az egyéb utak részaránya (62,5%). A régióban is kiemelkedik az egyéb utak magas hazai aránya.

Érdekes az autópályák helyzete: az autópálya-hálózat hossza 1884 km-t ért el 2015 végén, így 1990 óta évente átlagban 65 km szakasz épült a magyar gazdaságban. Ez egyben azt is jelenti, hogya hálózat hossza. Az EU-banMagyarországon szerkezetileg viszonylag alacsony az autópályák aránya, azonban sűrűséget tekintve így is 19 méter, az uniós átlagnál (16,6 m/km) 2,4 méterrel több autópálya jut egy négyzetkilométerre átlagosan.