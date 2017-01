A rendkívül fontos hívások napja lesz a holnapi

Fontos telefonhívások szombaton

Az új amerikai elnök erre vonatkozó állítólagos tervéről a Politico című amerikai napilap számolt be, azt állítva, hogy a Trump-kormányzat a gazdasági büntetőintézkedéseken lazító rendeleten dolgozik.

Donald Trump, a brit kormányfővel tartott sajtóértekezletén, újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: még túl korai az Oroszország elleni szankciók ügyét megvitatni.Az amerikai elnök, aki szombaton délelőtt folytat telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, úgy vélekedett, hogy Kína pozitívan reagálna, ha "sikerülne jó kapcsolatokat kialakítanunk Oroszországgal".A brit kormányfő viszont határozottan leszögezte, hogy az Oroszország elleni szankcióknak mindaddig érvényben kell maradniuk, amíg Moszkva nem teljesíti a minszki egyezményben rögzített kötelezettségeket.Theresa May kijelentette: van, amiben nem ért egyet Trump elnökkel, de "a különleges viszony azt jelenti, hogy vita nyílt és őszinte". Mindazonáltal hozzátette: az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok sok területen egyetért egymással.- közölték pénteken nevük mellőzését kérő berlini források.A beszélgetés fő témája várhatóan Oroszország lesz. A név nélkül nyilatkozó forrás elmondta, nem tudni, hogy az új amerikai elnök akar-e beszélni arról, hogy az Egyesült Államok új vezetése tervezi-e lazítani a Moszkvával szemben az ukrajnai beavatkozás miatt kiszabott szankciók rendszerét.A névtelenséget kérő tisztségviselő világossá tette, hogy ha Washington oldja is a szankciók szorítását, az Európai Unió ezt valószínűleg nem fogja megtenni, mert az Európai Unió egyértelműen az ukrajnai helyzet politikai rendezését szolgálni hivatott, minszki megállapodások végrehajtását szabta a szankciók feloldásának feltételéül.Peszkov szerint nem várható, hogy a Trump beiktatását követő első telefonbeszélgetés során minden kérdésben "lényegi kontaktus" alakuljon ki a két vezető között. Mint mondta, "általában" az ilyen kapcsolatfelvételek esetén a "kétoldalú kapcsolatok aktuális állapotáról" szoktak eszmecserét folytatni. Kérdésre válaszolva Peszkov az mondta,Donald Trump már a kampányában világossá tette, hogy javítani szeretné az Egyesült Államok és Oroszország viszonyát. Egy interjúban arról is beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja a szankciók egy részének megszüntetését, ha Oroszország engedményeket tesz a nukleáris leszerelés terén. Az új amerikai elnök a Twitter közösségi portálon nemrég azt írta: csak a "hülyék" gondolják azt, hogy Oroszországgal jóban lenni rossz dolog.