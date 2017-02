A rendszerváltozás óta nem zuhantak ekkorát a beruházások

A beruházások volumene 0,4%-kal volt magasabb, mint az előző negyedévben, ami gyakorlatilag jelentéktelen mértékű növekedést jelent. Ez egyben rá is világít az európai uniós támogatások bűvésztrükkjére: mint ismert, az év végén óriási pénzszórást produkált a kormányzati adminisztráció, ám ez valójában abból állt, hogy a pénz döntő része az államháztartás egyik zsebéből (az uniós kifizetések költségvetés sorról) a másikba (az önkormányzatok kincstárnál vezetett számláira) került. Nem csoda tehát, ha ennek hatását nem látjuk a beruházási számokban, hiszen ezekre a forrásokra még közbeszerzéseket sem írtak ki.

A beruházási teljesítmény azonban nem csak ezért volt vérszegény tavaly év végén. A feldolgozóipar is igen visszafogott eredményt produkált: a gyenge 2015 végi teljesítményhez képest csupán 2,3%-os növekedést mért a KSH.

Érdekesség az is, hogy miközben a kormány az év végén vért izzadt, hogy a költségvetési hiányt magasabbra tolja, a nagy költésnek még az államháztartások belül sem volt nagy foganatja. Az egy évvel korábbi bázishoz képest 71%-os (!) a visszaesés ebben a szektorban, ami újfent rávilágít, hogy amíg 2015-ben az uniós költségvetési ciklus záródása miatt valódi pénzköltés történt valódi projektekre, addig 2016-ban nemigen került pénz a gazdaságba.

A KSH fenti ábrán látható felbontása nem teljes körű, néhány hét múlva láthatunk majd pontosabb adatokat. Ugyanakkor mégis felveti a gyanút, hogy a magánberuházások sem muzsikáltak úgy, ahogyan egy elvileg fellendülőben lévő szaktortól várhatnánk.

Az éves átlagos beruházási zsugorodás 20% volt, ilyen gyenge számot a rendszerváltozás óta nem láttunk. Ugyanakkor a nagy visszaesés egyben azt is jelenti, hogy az idén gyors felpattanásra számíthatunk, ahogy az uniós források valóban elérik a gazdaságot. A növekedés üteme akár két számjegyű is lehet, ami jelentős mértékben járulhat hozzá az idei gazdasági élénküléshez. A tavalyi 1,8%-os GDP-növekedés után idén 3,5-4%-os is lehet a bővülés.

További részletek hamarosan.