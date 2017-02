A román kormány olajat önt a tűzre: nem vonja vissza vitatott javaslatát

A bukaresti szociálliberális kormány nem vonja vissza a büntető törvénykönyv (Btk) módosításáról szóló sürgősségi rendeletét - közölte Sorin Grindeanu miniszterelnök csütörtökön.A kormányfő Liviu Dragneával, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével közösen tartott bukaresti sajtóértekezletén először lépett nyilvánosság elé az utóbbi két évtized legnagyobb tüntetéseit, országos tiltakozási hullámot kiváltó sürgősségi rendelet kedd esti elfogadása óta. Elmondták: a PSD végrehajtó bizottsága egyhangú szavazattal bizalmáról biztosította Grindeanut, a miniszterelnök pedig - akinek a távozását több százezer tüntető követelte előző nap - nem mond le.Dragnea leszögezte: a PSD nem szervez ellentüntetést, "nem akar egymillió embert utcára szólítani", hogy ne uszítsa a román állampolgárokat egymás ellen. A PSD aláírásgyűjtéssel akar lehetőséget teremteni arra, hogy választói kifejezzék támogatásukat politikája iránt.A pártelnök felhívta a figyelmet: a PSD tisztességesen nyert választásokat, a törvényeket és alkotmányt betartva, legitim módon kormányoz, ezért minden, a kormány tevékenységének aláásását célzó próbálkozást a törvényes rend elleni destabilizálásnak tekint.Dragnea azt állította, tiszteli a jóhiszemű tüntetőket és jogukat véleményük kifejezéséhez, ugyanakkor elítélte azokat a "vélhetően "lefizetett" rendbontókat, akik összetűzést provokáltak a csendőrséggel. Szerinte a belügyi egységek szakszerűen kezelték az előző napi erőszakos cselekményeket, amelyekért szerinte Klaus Iohannis államfőt terheli az erkölcsi felelősség.A PSD elnöke kifejtette: a tüntetőket egy profi hazugságkampánnyal vezették félre. A pártelnök kitérő választ adott arra, hogy vajon Románia legfőbb szövetségeseit is félrevezették-e, és ennek tulajdonítja-e, hogy hat nyugati ország nagykövete közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a kormány keddi döntése miatt, amellyel szerintük aláaknázta Romániának a jogállam megerősítése és a korrupcióellenes harcában az elmúlt tíz évben elért eredményeit. Dragnea annyit mondott, hogy figyel jelzéseikre, és biztosította őket, hogy a korrupcióellenes harc a kormány egyik fontos célkitűzése.Dragnea hazugságnak nevezte, hogy az ellene indított második büntetőpert megszüntetné a rendelet, kérdésre válaszolva azonban elismerte, hogy a hivatali visszaéléssel kapcsolatos vádat ejteni kell. Elmondta: ügyvédei megpróbálják elérni az első büntetőperében rá kiszabott felfüggesztett börtönbüntetésről szóló ítélet megsemmisítését, amelyet formailag hiányosnak tart. Kérdésre válaszolva cáfolta, hogy a miniszterelnöki tisztségre pályázik, és azért próbál megszabadulni priuszától, hogy elhárítsa ennek jogi akadályát.Grindeanu elmondta, nem az éj leple alatt fogadták el a vitatott kormányrendeletet, hiszen máskor is előfordult, hogy a kormány későig dolgozik, és szerinte a kabinet betartotta a szabályokat, hiszen a rendelet elfogadását társadalmi vita előzte meg, és (egy korábbi szövegváltozatról) a legfelső bírói tanács véleményét is kikérték.A rendelet sürgősségét Grindeanu azzal indokolta, hogy már két hete tüntettek az országban azok, akiket azzal vezettek félre, hogy a kormány amnesztiára és közkegyelemre készül, ezért maga kérte az igazságügyi minisztert, mielőbb terjessze be végleges tervezeteit, hogy lezárják az ügyet.Miután a Btk-módosítás ellenzői megtudták, hogy a kormány nem vonja vissza sürgősségi rendeletét, csütörtök este ismét tüntetők vonultak utcára Bukarestben és az ország más nagyvárosaiban.