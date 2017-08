A románoknak előbb lehet eurójuk, mint nekünk

Az EU-integrációról és az eurózóna mélyüléséről, a lehetséges pénzcseréről bőven lesz szó az október 5-i Budapest Economic Forum konferenciánkon is. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Úgy gondolom, hogy öt év múlva, 2022-ben vezetjük be az eurót





Magyarországon nincs hivatalos euróbevezetési céldátum, a kétharmaddal megváltoztatható alkotmányban pedig rögzítve van, hogy a hivatalos fizetőeszköz Magyarországon a forint. Ezzel párhuzamosan azonban az elmúlt hónapokbeli vezető kormányzati politikusi Éppen a múlt héten jelent meg a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdászának, Palotai Dánielnek, írása, amelyben amellett érvelt, hogy Magyarországnak addig nem célszerű bevezetnie az eurót, amíg el nem éri az EU egy főre jutó vásárlóerő-paritásos GDP-jének átlagát. Az IMF 2015-ös adatai szerint az EU átlaga 38 ezer 108 dollár volt és ennek 69%-án állt akkor Magyarország, amely 2021-re 73%-ra emelkedhet a Valutaalap előrejelzése szerint. A román adat az IMF előrejelzése szerint ugyanakkorra az EU-átlagnak csupán a 63%-ára emelkedhet, tehát náluk nem várják meg, míg az ország eléri az EU-átlagot (az önkényesen kijelölt reálkonvergencia-célt), hanem már ezt jóval megelőzően végre akarják hajtani a pénzcserét - legalábbis a mostani kijelentés szerint.Magyarországon nincs hivatalos euróbevezetési céldátum, a kétharmaddal megváltoztatható alkotmányban pedig rögzítve van, hogy a hivatalos fizetőeszköz Magyarországon a forint. Ezzel párhuzamosan azonban az elmúlt hónapokbeli vezető kormányzati politikusi nyilatkozatok jelzések nem zárkóztak el az euróbevezetéstől, de azt nem a közeli jövőre vázolták, hanem az utánra, hogy lezajlik a magyar reálgazdasági felzárkózás, illetve kiforrja magát, hogy az eurózóna hova is halad, és hogyan valósul meg a megerősítése. Orbán Viktor kormányfő azonban felhívta a figyelmet, hogy nagy változások lesznek ősztől az EU-ban, mert a német-francia tengely jelentős reformokat fog elindítani, azaz figyelni kell majd, hogy pontosan merrefelé is haladnak a folyamatok. Amint egy nyári elemzésünkben írtunk, lényegében minden mastrichti feltételnek megfelel Magyarország a pénzcseréhez.

Az EU-integrációról és az eurózóna mélyüléséről, a lehetséges pénzcseréről bőven lesz szó az október 5-i Budapest Economic Forum konferenciánkon is. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Teodor Melescanu a Rzeczpospolita című lengyel újságnak elmondta, hogy Románia már most teljesíti a tagság összes hivatalos követelményét, "így akár holnap" csatlakozhatna az euróövezethez. A kormány azonban attól tart, hogy ez kedvezőtlen következményekkel járna a legszegényebbek, a nyugdíjasok jövedelmeire.- mondta a román diplomácia irányítója.Az euróövezetben jelenleg az Európai Unió 19 tagállama vesz részt. Legutóbb, 2015-ben Litvánia csatlakozott a blokkhoz.A 21,4 milliós lélekszámú Románia gazdasága idén várhatóan 5,5-5,6 százalékkal növekszik - mondta Melescanu. Az idei második negyedévben a román gazdaság teljesítménye 5,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, negyedéves összevetésben a hazai össztermék (GDP) 1,6 százalékkal bővült, az első fél évben pedig 5,8 százalékos növekedést mértek éves szinten. A román gazdasági folyamatokról és a gyors növekedés hátteréről a közelmúltban írtunk nagyobb elemzést:Az alapkamat tavaly május óta 1,75 százalékon, történelmi mélyponton áll, a tavalyi év végén az államadósság GDP-arányosan 37,8 százalékot tett ki, az államháztartás hiánya pedig a GDP 2,41 százalékára rúgott. Júliusban a fogyasztói árak 1,4 százalékkal emelkedtek éves szinten, szemben a tavaly júliusban mért - egyben éves mélypontot is jelentő - 0,8 százalékos csökkenéssel.Románia mindazonáltal továbbra is az unió egyik legszegényebb országa: vásárlóerő-paritáson számolva az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) az uniós átlag 59 százalékára rúgott tavaly, amivel az utolsó előtti helyre került, holtversenyben Horvátországgal. Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás (AIC) alapján Bulgária és Horvátország mögött