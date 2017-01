A skótok is kiléphetnek az Egyesült Királyságból a Brexit miatt

Nicola Sturgeon a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a skót függetlenségi referendum akkor kerülhet ismét napirendre, ha az Egyesült Királyság nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról is kivonul.Theresa May brit miniszterelnök ugyancsak vasárnap a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva viszont azt mondta: nem lehet olyan módon elképzelni a kilépést az EU-ból, hogy közben az Egyesült Királyság megtartja az EU-tagság egyes elemeit.Nicola Sturgeon a BBC-interjúban felidézte, hogy amikor 2014 szeptemberében népszavazást tartottak a skót függetlenségről, az elszakadást ellenzők érve az volt, hogy Skócia csak akkor őrizheti meg EU-tagságát, ha elutasítja a függetlenné válást. Ez megtörtént, most viszont az Egyesült Királyság tagjaként kényszerítik kilépésre az EU-ból - tette hozzá.