A terrorizmustól retteg Európa

2010 óta jelenleg áll a legmagasabb szinten áll az EU-ba vetett bizalom, az euró támogatottsága pedig 2004 óta most a legerősebb.

Növekszik az Európai Unióba vetett bizalom - állapítja meg az Európai Bizottság közleménye a friss felmérés alapján.Az európaiaknak közel a fele úgy gondolja, hogy nemzeti gazdaságuk jelenlegi helyzete "jó" (46%, +5 százalékpont 2016 ősze óta). Ez az arány az elmúlt években jelentősen nőtt (+20 ponttal 2013 tavasza óta, +26 ponttal 2009 tavasza óta).

Az európaiak többsége (56%) derülátó az EU jövőjét illetően, ami 6 százalékpontos emelkedést jelent 2016 ősze óta. A legjelentősebb növekedést Franciaországban (55%, +14 százalékpont tavaly ősz óta), Dániában (70%, +13 százalékpont) és Portugáliában (64%, +10 százalékpont) lehet megfigyelni.Az EU-ba vetett bizalom továbbra is nő, jelenleg 42%-os (2016 őszén 36%, 2015 őszén 32% volt). A legerőteljesebben Franciaországban (41%, +15 százalékpont), valamint Dániában (56%, +11 százalékpont) és Észtországban (55%, +11 százalékpont) növekedett. Németországban is 10 százalékponttal növekedett, 47%-ot érve el.

Mitől félünk?

21 tagállamban vélik úgy, hogy a terrorizmus a legaggasztóbb probléma az EU számára, míg 2016 őszén ez csak egyetlen országról volt elmondható.

Ami az EU előtt álló aktuális kihívásokat illeti, a válaszadók most elsőként a terrorizmust említik (44%, +12 százalékpont 2016 ősze óta).A bevándorlás, ami 2015 tavasza óta a legaggasztóbb jelenségek közé tartozott, most a második leggyakrabban említett kihívás (38%, -7 százalékpont), messze megelőzi a gazdasági helyzetet (18%, -2 százalékpont), a tagállamok államháztartásának állapotát (17%, nem változott) és a munkanélküliséget is (15%, -1 százalékpont).Portugália és Svédország kivételével minden országban a terrorizmust és a bevándorlást említik a legnagyobb kihívásként.