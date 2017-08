A Trump-birodalom beszáll a világ kaszinófővárosának szerencsejáték-bizniszébe

A New York-i 5. sugárúton (5th Avenue) található Trump Tower épület a székhelye annak a cégnek, amely mától kezdve a makaói kormány döntése értelmében kaszinók működtetésével is foglalkozhat a Kína délkeleti részén található, különleges igazgatású területen.

A Trump-védjegy alatt álló cégek emellett ingatlanfejlesztési, szállodaműködtetési, illetve éttermi szolgáltatásokat is nyújthatnak.Bár Donald Trump beiktatása előtt hivatalosan gyerekeire bízta cégbirodalmának vezetését, pénzügyi érdekeltséggel továbbra is rendelkezik bennük. Ezért az elnök kritikusai már korábban többször is lehetséges érdekkonliktusra figyelmezettek, vagyis hogy Trump elnöki tevékenysége sokszor kereszteződik családja üzleti érdekeivel.A kaszinóüzemeltetési jogok megszerzése még a Trump-család számára is nagy dobás, ugyanis multimilliárdos üzletről van szó. Igaz, az elmúlt években romlottak az ágazat kilátásai,

A makaói Galaxy kaszinó. Kép forrása: Shutterstock

A következő években várhatóan tovább élesedhet majd a verseny a makaói kaszinók működtetéséért,. Ez persze nem tetszik azoknak a milliárdos üzletembereknek, akik nem kevés pénzt öltek a helyi szerencsejáték felvirágoztatásába.