A választás, amelyen eldőlhet, felébred-e a világ rémálmából

Épp kedden jelent meg a negyedik negyedéves francia gazdasági növekedés első becslése, mely szerint Európa harmadik legnagyobb gazdasága 1,1%-kal bővült az év végén 2015 hasonló időszakához képest, negyedéves összevetésben pedig 0,4%-ra gyorsult a növekedés. Ugyanakkor, ha valaki rátekint az alábbi ábrára, az biztosan nem látja optimistán a francia gazdaság utóbbi években látott teljesítményét:

Jól látszik, hogy 2011 óta képtelen volt 1 százalékosnál érdemben nagyobb növekedést produkálni a francia gazdaság.

Érdemes néhány mutatón keresztül összehasonlítani a francia és a német gazdaság teljesítményét, illetve elsősorban az életszínvonalat, hiszen ezen keresztül könnyebb megérteni a francia választópolgárok gondolkodását a kulcsfontosságú voksolás előtt. Lássuk például az egy főre jutó GDP alakulását vásárlóerő-paritáson!

Jól látszik, hogy a válság előtt még minimális volt a különbség a német és a francia életszínvonal között, hiszen a német 40 ezer dollár körüli egy főre jutó GDP-hez 37 300-as francia érték párosult 2008-ban. Az olló mostanra jelentősen kinyílt, az IMF becslései szerint tavaly a franciáknál 42 400 dollár közelében volt ez az érték, miközben Németországban már a 48 ezer dollárt is meghaladta az egy főre jutó GDP.Még egy fontos adatot érdemes felidézni, ami érdemben befolyásolhatja a francia választópolgárok vélekedését: a válság előtt a francia munkanélküliségi ráta még alacsonyabb volt a németnél, ehhez képest mostanra Németországban 4 százalék közelébe csökkent az állástalanok aránya, a franciáknál pedig alig sikerült 10% alá szorítani a munkanélküliségi rátát. Ennek persze több oka van, a legtöbben a francia munkaerőpiac túlzott merevségét hozzák fel, amin az utóbbi években próbáltak is változtatni.

Korai lenne még temetni Franciaországot

Demográfiai szempontból komoly előnyt élvez Franciaország Európa többi részéhez képest. A demográfiai folyamatok Franciaországban 2018-25 között évente 0,1-0,2 százalékpontot tesznek hozzá önmagukban a potenciális GDP-hez, miközben Németországban ugyanezek a folyamatok 0,4 százalékponttal csökkentik azt.

A munkaerő termelékenysége kiemelkedő Franciaország esetében, egy óra munkával átlagosan 52,4 eurónyi reál GDP-t állít elő egy francia munkavállaló, miközben a németeknél ez az összeg 47,9 euró. Ráadásul ez a különbség nem az utóbbi években alakult ki, az elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy az utóbbi két évtizedben a német és a francia termelékenység is nagyjából 30%-kal növekedett. Vagyis az elemzők szerint nem az egyes munkavállalók termelékenységében van eltérés, hanem a francia gyárak termelékenységét lehetne javítani, ennek érdekében lenne szükség elsősorban reformokra a következő években.

Sok az "alacsonyan lévő leszüretelhető gyümölcs", amivel a BofA-ML szakemberei arra utalnak, hogy viszonylag mérsékelt reformokkal komoly eredményeket lehetne elérni Franciaországban. Az elemzők szerint ha a francia kormány csak ugyanazt a reformfolyamatot vinné végig a munkaerőpiacon, amit Németország az elmúlt évtizedben megcsinált a részvételi arány területén, akkor a francia gazdaság potenciális növekedése 2%-ra emelkedhetne. Az elemzés szerint elsősorban a fiatalok (15-19 évesek) és az idősek (60-64 évesek) körében vannak komoly tartalékok a francia munkaerőpiacon a némethez képest, ezeken a területeken lennének a legszükségesebbek a reformok. Az más kérdés, hogy utóbbi például a jelenleg 63 éves francia nyugdíjkorhatár emelését jelentené, ami nem éppen az ideális népszerűségnövelő intézkedés, és akkor még finoman fogalmaztunk. Mindenesetre az elemzők szerint ha csak közelíteni tudnák a részvételi arányt a némethez, már azzal fél százalékpontot adhatna Franciaország az alapesetben becsült 0,8%-os potenciális növekedéséhez a következő időszakban. A nehézséget az okozza, hogy a munkaerőpiaci reformok szükségességével a franciák többsége nem ért egyet, a munkavállalói jogokhoz való ragaszkodás rendkívül erős az országban, aki ezekhez hozzá próbált nyúlni erősebben, nagy ellenállással és politikai népszerűségvesztéssel szembesült.

Akárkit is választanak a franciák a második fordulóban, a gyakorlatban sokkal kisebb lehet a felfordulás, mint ahogy az elsőre tűnik a választási kampányban. A második körbe a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jut majd be, így május 7-én jó eséllyel egy mérsékelt középhez tartozó jelölt (Fillon vagy Macron) és Marine le Pen párharcáról szól majd a voksolás. A BofA-ML szerint a mérsékelt jelöltek kellően magas támogatottsággal indulnak ahhoz, hogy minimális legyen a szélsőjobboldali fordulat esélye, míg ha mégis Le Pen győzne, akkor még mindig túl kell lenni majd valahogy a jogi akadályokon, hogy beválthassa legnagyobb fenyegetését, hogy népszavazást ír ki Franciaország eurózóna-tagságáról. Magyarul az amerikai befektetési bank szerint a kampányban egyelőre sokan túlreagálják a kockázatokat, a lehető legrosszabb forgatókönyvet veszik alapul.

Érdekes módon a BofA derűlátóan látja a költségvetés helyzetét is, annak ellenére, hogy a makacsul 3% feletti hiány és a magas államadósság sok elemzőt megriaszt, különösen a visszafogott növekedési teljesítmény miatt. Ennek ellenére az elemzők szerint Franciaország a következő években könnyedén elkerülheti a komolyabb költségvetési kiigazítás szükségességét, miközben Európában a strukturális reformok elmaradása komoly akadályt jelent a gazdaság előtt. A BofA-ML számításai szerint ha a következő években átlagosan csak a GDP 0,2 százalékának megfelelő kiigazítást végrehajt Franciaország, akkor már stabilizálhatja adósságát. Ezzel még valószínűleg nem teljesülnének az uniós szabályok, ha azonban a már említett 2%-os potenciális növekedés mellé a GDP 0,5 százalékának megfelelő kiigazítást hajtanának végre évente, akkor az 2025-re 90% alá csökkenthetné a GDP-arányos adósságot még azzal együtt is, hogy a hosszú hozamok előbb-utóbb várhatóan visszaemelkednek majd 4% környékére.

Összességében az elemzők alapforgatókönyve az, hogy különösebb gazdaságpolitikai intézkedések nélkül a következő tíz évben átlagosan 0,8% lehet a francia gazdaság potenciális növekedése. Ez nem túl magas, viszont az amerikai banknál komoly felfelé mutató kockázatokat látnak, vagyis könnyen lehet ennél magasabb a növekedési ütem.

De mit akarnak kezdeni az elnökjelöltek a francia gazdasággal?

Mindenesetre a fenti adatok első ránézésre mind azt támasztják alá, hogy a válságot követő kilábalásban a francia gazdaság megrekedt, ami teret nyithatott a friss politikai erők előtt. Nem véletlen, hogy az elnökválasztás első fordulójának esélyese Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Front vezére, aki elitellenességgel és az eddigi politikusgeneráció elutasításával kampányol, ellenfele pedig az az Emmanuel Macron lehet, aki gyakorlatilag ugyanezeket a jelszavakat tűzi a zászlójára szalonképesebb köntösben. De a jelöltekről majd később, előbb még maradjunk a francia gazdaságnál!Az eddig leírtakból arra következtethetnénk, hogy. A helyzet azonban messze nem ennyire tiszta. A napokban például meglepően optimista elemzést közölt a Bank of America-Merrill Lynch a francia gazdaságról, az amerikai befektetési bank szakemberei szerint közel sem akkora a baj, mint amekkorának a felszínen látszik. Az elemzésben öt fontos megállapítást tesznek Franciaországgal kapcsolatban, ami szerintük alátámasztja azt, hogy bőven vannak még tartalékok a gazdaságban:Vagyis bőven vannak pozitívumok a francia gazdaságban, és a, főleg nem az igen szerényen növekvő Európán belül. Szintén a Bank of America hívta fel a figyelmet arra, hogy miközben az eurózóna gazdasága csak 2015 harmadik negyedévében érte el a válság előtti szintjét, Franciaországban ez már (a viszonylagosan kis mértékű gazdasági visszaesés miatt) 2011-ben megtörtént. Ráadásul az elemzők szerint a rövidtávú kilátások sem olyan borúsak, mint elsőre tűnik, hiszen a összetett beszerzési menedzserindex januárban 53,8 pontra emelkedett, ami 2011 óta a legmagasabb érték volt, a fogyasztói bizalom pedig 2007 óta először emelkedett hosszútávú átlaga fölé. A BofA modellje szerint már az idei első negyedévben 1,6%-ra gyorsulhat a francia növekedés, ráadásul a 2015-ben kezdődött fiskális lazítás hosszútávú pozitív hatásai is csak javítanak majd a képen.Az alaphelyzet felvázolását követően igyekeztünk megvizsgálni, hogy a legesélyesebb jelöltek hogyan gondolkodnak a gazdaságról, illetve milyen reformelképzeléseik vannak. Hivatalosan öt jelölt száll harcba az elnöki székért,: Francois Fillon a konzervatívok jelöltje, Emmanuel Macron középre próbál helyezkedni, és elsősorban a baloldali szavazók voksára vadászik, míg Marine Le Pen a szélsőjobboldal üdvöskéje. (A BofA-ML alábbi grafikonján az látszik, hogy a másik két jelölt, az első fordulóban Jean-Luc Malachon és Benoit Hamon esélyei mérsékeltek a továbbjutásra).

Az ábrán az öt jelölt győzelmi esélyeit látjuk a legutóbbi közvélemény-kutatások alapján. Jól látszik, hogy eleinte Le Pen és Fillon közti párharcnak tűnt a választás, azonban a konzervatív jelölt népszerűségét erősen megtépázta feleségének korrupciós botránya, ennek köszönhetően Macron mostanra szinte utolérte őt.

Vagyis ugyan még van majdnem három hónap az első fordulóig, de a jelenlegi közvélemény-kutatások fej-fej melletti eredményt jósolnak a három jelölt között az első körben, utána viszont a második fordulóban bárki is lesz Le Pen ellenfele, az jó eséllyel száll harcba az elnöki székért. Részben a protest szavazatok miatt most azt gondolják a szakemberek, hogy a második fordulót 60-40 arányban nyerheti nagyjából a mérsékelt jelölt a szélsőjobboldallal szemben. (A francia választások történetében nem példa nélküli, hogy a szélsőségesebb nézeteket elutasító szavazók aktívak maradnak és a kiesett személyes jelöltjük helyett az állva maradt mérsékeltebb politikusra szavaznak. Kérdés, hogy ez az attitűd mennyit változott a Brexittel és Trumppal.)Szintén a Bank of America elemzése alapján érdemes összefoglalni egy táblázatban a három legesélyesebb jelölt gazdasági elképzeléseit, illetve eddig ismert reformprogramjaiknak főbb pilléreit:

Mindenki Le Pentől fél

Mi vagyunk Európa, mi vagyunk Brüsszel. Ezt akartuk, és erre van szükségünk

Ha 180 fokos fordulatot nem is kell végrehajtania, Franciaországnak is reagálnia kell azokra a gazdasági és társadalmi kihívásokra, amelyek többek között az alacsony növekedésből illetve a migrációs konfliktusokból következnek. Amennyiben a franciák a Trump-receptet választják, újabb komoly kihívások érik majd az Európai Uniót, hiszen egy ilyen választási eredmény próbára teheti a német-francia európai tengelyt, ami nélkül elképzelhetetlen az EU működése. Szűk három hónappal az első forduló előtt úgy tűnik, hogy részben a szélsőjobboldal elutasítottsága miatt kicsi az esély arra, hogy a Nemzeti Front jelöltje a második fordulót is megnyerje. Persze ha sikerül is elkerülni a sokak által legrosszabbnak gondolt forgatókönyvet, akkor jön a következő feladat a júniusi parlamenti választásokon, hiszen a leendő elnöknek a parlamenttel is együtt kell majd tudnia működni.

Érdemes még egy kicsit hosszabban elidőzni a három esélyes jelöltnél. A táblázatból is látszik, hogy. A szélsőjobboldali politikus legfontosabb ígérete, hogy, igaz, hogy ennek egyelőre egyéb jogi akadályai is vannak. Az Európai Unió jövőjét úgy képzeli el, hogy a közösség autonóm államok lazább szövetsége lenne, Franciaország pedig visszavezetné a frankot nemzeti valutaként. Le Pen fenntartaná a francia jóléti állam eddigi vívmányait, illetve visszafordítaná az utóbbi évek munkaerőpiaci reformját. Mindezek egyébként a Nemzeti Front 2012-es választási programjának alappillérei, a mostani részletes tervekkel még nem állt elő a pártA három jelölt közül, a politikus többek között. Utóbbi lényege az lenne, hogy a nyugdíjba vonuló közszolgák helyére nem venne fel új munkavállalókat. A szakemberek szerint Fillon programja a leginkább reformközpontú. Ennek ellenére Fillon esélyeit rontja, hogy az utóbbi hetekben feleségével kapcsolatos botrányt kapott fel a francia média, ami nem tesz jót a támogatottságának a kampány hajrájában. A vádak szerint a konzervatív jelölt felesége évek alatt félmillió eurós fizetést vett fel tanácsadóként, miközben érdemi munkát nem végzett. A politikus a külpolitikában megengedőbb lenne Oroszországgal, szerinte a gazdasági szankciók értelmetlenek Moszkvával szemben.Emmanuel Macron elsősorban Le Pen vitorlájából próbálja kifogni a szelet azzal, hogy az eddigi elittől független jelöltként pozicionálja magát, leszögezte, hogy egyik hagyományos párttal sem fog együttműködni. Valójában a szakemberek mérsékelt baloldalinak tartják az elképzelései alapján. A 39 éves egykori gazdasági miniszter tavaly nyáron távozott a francia kormányból, hogy felépítse Előre! névre keresztelt új politikai mozgalmát. Célja az volt, hogy lerázza magáról a szocialista párt bélyegét. Macron egyébként elit iskolában végzett, majd a Rotschildnél volt befektetési bankár mielőtt a politikai pályára lépett három éve. Érdekesség, hogy soha nem töltött be választott politikai pozíciót eddig.Macron a gazdaságban. A részletes reofmrprogramja várhatóan csak március közepén lesz nyilvános. Macron kampányában is azt hangsúlyozza, hogy ő az "új erő", elsősorban a Nemzeti Frontot támadja. Sokan azt tartják a főleg a fiatalok körében népszerű politikus gyenge pontjának, hogy egyelőre, miközben Le Pen éppen az ezekkel kapcsolatos radikális álláspontjával nyerte meg a szavazók egy részét. A politikus erősen Brüsszel-párti, ezzel is szembe helyezkedik a Nemzeti Fronttal.- szögezte le Lille-ben egy kampányrendezvényen.