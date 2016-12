A választások meghackelése miatt 35 orosz diplomatát toloncolnak ki az USA-ból

A határozat értelmében 35, az Egyesült Államokban tartózkodó diplomatának 72 órán belül el kell hagynia az országot, továbbá két államban is bezárják az orosz diplomáciai képviseletet, amelyeket feltehetőleg hírszerzési célzattal használtak a kitiltott orosz tisztségviselők.

Ezek az intézkedések az amerikai diplomaták oroszországi zaklatására adott válaszlépésként értelmezendők, amelyek megítélésünk szerint nem férnek bele a nemzetközi diplomáciai etikába.

A novemberi amerikai elnökválasztással kapcsolatban hivatalos körökben felmerült a gyanú, hogy orosz hackerek beavatkozhattak a belső folyamatokba, ezáltal pedig hatást gyakorolhattak a választás kimenetelére. Sokak szerint az sem véltetlen, hogy Hillary Clinton magánszerverén tárolt elektronikus levelezésének kiszivárgására épp a választási kampányhajrában került sor. Barack Obama, a januárban leköszönő amerikai elnök ezért már korábban ígéretet tett az állítólagos hackertámadás körülményeinek kivizsgálására, ma pedig váratlanul jelzésértékű politikai szankciókat hagyott jóvá Oroszországgal szemben.- fogalmazott egy magasrangú amerikai tisztségviselő.Az Obama-adminisztráció egyébként a közelmúltban többször is panaszkodott arra, hogy az Oroszországban szolgálatot teljesítő amerikai diplomatákat az idén rendszeresen zaklatták többek között orosz rendőrök is.Obama közleményében úgy fogalmaz, hogy az orosz diplomaták kitoloncolása a folyamatosan figyelmen kívül hagyott figyelmeztetések következménye. Arra is kitért, hogy a most bejelentett intézkedésekkel nincs vége a lehetséges szankciók sorának, a jövőben, ha szükségesnek érzik, további lépéseket tehetnek, akár olyanokat is, amelyeket nem hoznak majd a média és az állampolgárok tudomására.Az amerikai választások kimenetelének orosz hackerek általi manipulálásának kapcsán elmondta, hogy. Az elnök szerint az orosz hackerek által elkövetett adatlopás és azok közzététele csak az orosz kormány legfelsőbb köreinek aktív közreműködésével jöhetett létre, az ilyen tevékenységek pedig "következményekkel járnak". Obama arra is figyelmeztetett, hogy a mostani választási példa jól mutatja, hogy, illetve a lakosság figyelmét is fel kell hívni ezekre a "demokratikus kormányzás elleni" támadásokra, amelyek már évek óta zajlanak.Egy orosz politikusnevezte az intézkedéseket, arra utalva, hogy a január 20-án távozó elnök és kormánya elkeseredetten igyekszik áthárítani választási kudarcának felelősségét.