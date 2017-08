A válság óta nem volt ilyen alacsony a magyar államadósság

az idei első félév még a tavalyinál is kedvezőbb alap államháztartási finanszírozási folyamatokra utal.

Ezt csinálták a háztartások



A háztartások pénzügyi eszközein belül a második negyedévben egyébként a legnagyobb mértékben a készpénz és folyószámla betétek állománya emelkedett, a lekötött betétek esetében folytatódott a nettó betétkivonás. Továbbra is jelentős kereslet mutatkozott az állampapírok iránt, ezen belül is a hosszú lejáratú papírokba történő befektetések bővültek, a rövid lejáratú állampapírok esetében a második negyedévben nettó eladás történt. A háztartások tranzakcióból adódóan a befektetési jegy portfóliójukat is növelték. Bár a pénzpiaci alapok állománya továbbra is csökkent, a nem pénzpiaci alapokba történt befektetések ellensúlyozták ezt. Ebben a negyedévben tovább bővült a biztosítástechnikai tartalékok állománya, mely növekedés elsősorban a nyugdíjpénztári tartalékokat érintette. A második negyedévben tranzakcióból adódóan bővült a háztartások hitelállománya, nettó hitelfelvétel történt mind az ingatlanhitelek, mind a fogyasztási és egyéb hitelek esetében.

Az MNB előzetes adatai szerint az első negyedévi 2,2% után 0,3%-os (28 milliárd forintos) többletet mutatott a második negyedévben is az államháztartás nettó finanszírozási képessége, noha júniusban a bónuszok bezsebelése miatt extrém mértékben megpörgették az EU-támogatások kifizetését az államigazgatási dolgozók. Tavaly az első negyedévben hasonló GDP-arányos finanszírozási többlet alakult ki, míg a második negyedében 0,4%-os nettó forrásigény (deficit) mutatkozott, ígyEzzel párhuzamosan a háztartások pénzügyi eszközei 474 milliárd forinttal jobban nőttek a második negyedévben, mint a kötelezettségei, azaz(szezonálisan kiigazítva).

Magyarul ismét van költségvetési mozgástere a kormánynak, hogy a választásokhoz közeledve költekezzen, hangulatjavító intézkedéseket tegyen meg. Erre egyébként egy minapi elemzés kapcsán már szintén utaltunk:

Amennyibenés az ezekből kirajzolódó tendenciákat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az államháztartási nettó finanszírozási igénye az első egyedévi 1,8%-ról a GDP 1,6%-ára olvadt (574 milliárd forintra). Ez azt is előrevetíti, hogy az idei évre megcélzott 2%-os GDP-arányos államháztartási hiánynál jóval alacsonyabb deficit is benne van a pakliban.A háztartások esetén az eszközök és kötelezettségek változásából adódó nettó finanszírozási képesség 1540 milliárd forintos pluszt mutatott, ami az utóbbi négy negyedév GDP-jének 4,3%-a (az első negyedévben 4,2%-os volt ez az arány).

Visszatérve az államháztartásra, illetve az államadósságra: az első két negyedévi pluszos mérleg (nettó finanszírozási képesség) mellett június végére az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága 26706 milliárd forintra emelkedett, ami az MNB GDP-becslése szerintKözben a nettó adósságrátánk még intenzívebben, a GDP 63,8%-áról 62,7%-ára olvadt, ami 2011 vége óta a legalacsonyabb rátát jelenti.