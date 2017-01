A vártnál hamarabb el kéne zárniuk a pénzcsapokat Draghiéknak

Az intézet főközgazdásza szerint az EKB-nak márciusban be kellene fejeznie eszközvásárlási programját, amennyiben a most közzétett decemberi német inflációs adatokhoz hasonló statisztikák érkeznek majd az euróövezet többi részéből is.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozó Clemens Fuest, az IFO gazdaságkutató intézetének elnöke különutas véleménnyel állt elő az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjával kapcsolatban.A nyilatkozat apropója a most délután napvilágot látott német inflációs adat, amely szerint decemberben a várakozásokat felülmúló ütemben, éves alapon 1,7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak a kontinens legnagyobb gazdaságában. Ilyen inflációs dinamikára három éve nem volt példa.

A történet érdekességét az adja, hogy hosszas kivárást követően épp a közelmúltban döntött arról az EKB monetáris tanácsa, hogy a korábbi tervek szerint 2017 márciusáig futó programot kilenc hónappal, 60 milliárd eurós havi keretösszeggel meghosszabbítják. Az indoklás az volt, hogy bár a deflációs kockázatok mostanra teljesen eltűntek, az euróövezetnek továbbra is szüksége van erre a nem konvencionális jegybanki eszközre annak érdekében, hogy az infláció elérje a jegybank 2% körüli célját.