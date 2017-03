A venezuelai legfelsőbb bíróság megfosztotta hatalmától a törvényhozást

A parlamentnek meg kell védenie az alkotmányt, biztosítania kell, hogy választásokat tartsanak, illetve több demokrácia és igazságosság legyen.

A legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy átveszi a törvényhozás valamennyi hatáskörét, valamint semmissé nyilvánította a parlament egyes eddigi határozatait. Az intézkedést azzal indokolták, hogyA Nicolás Maduro venezuelai elnöknagy részét tömörítő Demokratikus Egység Kerekasztala (DEK) nevű ernyőszervezet. Miguel Pizarro képviselő az intézkedést úgy értékelte: "diktatúrát" vezettek be az országban.Nevén kell neveznünk. Ez nem más, mint egy államcsíny és diktatúra. Venezuelában nincs többé alkotmányosság.- jelentette ki Julio Borges házelnök.Szerinte Maduro adott utasítást a legfelsőbb bíróságnak, hogy ilyen döntést hozzon és így az elnök magához ragadhassa a hatalmat, amit egyszerűen államcsínynek tart.A politikus éles szavakkal utasította el a bírósági döntést, amelynek egyik példányát a képviselők előtt tépte darabokra.- hangoztatta.. 2016 januárjában a testület a parlament minden kezdeményezését semmisnek nyilvánította addig, amíg továbbra is részt vesz az új törvényhozás munkájában az a három ellenzéki képviselő, akik a bíróság szerint nem jogszerű módon nyerték el mandátumukat.Legutóbb ez év januárjában nyilvánította érvénytelennek a legfelsőbb bíróság a parlament január 5-e óta hozott összes döntését. A képviselők egy január 9-i szavazáson elítéltékelnököt, mert szerintük ő a. Az ellenzék az elnök távozását követeli, és előrehozott választásokat szorgalmaz. A tervek szerint Venezuelában 2018 decemberében tartják a következő elnökválasztást.A belpolitikai krízis mellett a hatalmas olajtartalékokkal rendelkező ország súlyos élelmezési válsággal is küzd:. A parlament március közepén humanitárius válsághelyzetet hirdetett.