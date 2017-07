A világ lázadásának még nincs vége: a csalódott emberek dühe nem csillapodik

Dani Rodrik, a Harvard Egyetem nemzetközi gazdaságtan professzora idén megjelent tanulmányában a populizmus jelenségével, kialakulásának okaival és főbb jellemzőivel foglalkozik. Eredményeiről egy lerövidített cikk formájában a Voxeu hasábjain is beszámolt Rodrik szerint. Már évtizedek óta növekszik a populista erők támogatottsága, különösen az 1990-es évek óta vett nagy lendületet a folyamat.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a populista pártok támogatottságának alakulása azokban az országokban, ahol legalább egy populista párt van.

Nem feszítheted keresztre az emberiséget egy aranykereszten.

Egy teljesen nyitott világban tehát a bérkonvergencia a gazdagabb országok dolgozóinak rovására zajlik. Bár a rendszer egészét nézve a globalizáció és a szabad kereskedelem jelentős haszonnal jár, azonban szükségszerűen veszteseket szül.

Ha a két hatást összerakjuk, akkor levonhatjuk a következtetést, hogy létezik a kereskedelmi korlátoknak egy olyan alacsony szintje, amely alatt a további liberalizáció már összességében több kárt okoz néhány társadalmi csoport számára, mint amennyi hasznot hoz rendszerszinten.

A populizmus egy elég tág, viszonylag nehezen megfogható fogalom, általánosságban egy olyan ideológiát takar, amelynek célja, hogy az "egyszerű nép" mozgósításával a fennálló rendszert és az azt irányító (pénzügyi) elit uralmát megdöntse. A kifejezés a 19. század végéről származik, amikor a farmereket, munkásokat és bányászokat tömörítő szakszervezetek összefogtak a bankszektor és a pénzügyi rendszer alapját jelentő aranystandard monetáris rendszer ellen. A farmerek részéről az váltotta ki az elégedetlenséget, hogy az aranyhoz kötött dollárárfolyamot okolták a feszes pénzügyi kondíciók és a mezőgazdasági termékeket sújtó deflációs hatások miatt. William Jennings Bryan - az első populista politikusok egyike - az 1896-os demokrata párti nemzetgyűlésen a következő, azóta híressé vált szavakat mondta:- utalva ezzel a mezőgazdasági dolgozókat sújtó gazdasági problémákra.. Az, hogy a globalizáció, illetve a vele járó kereskedelmi liberalizáció politikai feszültségekhez, ezáltal pedig a populizmus erősödéséhez vezet, alapvető közgazdasági törvényszerűség.A Samuelson-Stolper tétel értelmében a nemzetközi kereskedelem liberalizációja révén létrejövő nemzetközi termelés-specializáció (hosszú távon). Ebben az esetben a termelési tényezők közül a munkaerő, illetve annak ára, akiemelt fontosságú.A fenti összefüggésből ráadásul az is következik, hogy, a vesztesek viszont egyre rosszabbul járnak, ráadásul. A logika a következő:Törvényszerű, hogy, növekszik a nem adózó jövedelmek aránya. Az importvám (mint szabad kereskedelmet korlátozó tényező) tulajdonképpen egy adó, így erre is vonatkozik, hogy minél nagyobb vám van érvényben, annál nagyobb az általa előidézett piactorzítás. Viszont a fordítottja is igaz, vagyisMásrészről viszont, vagyis ugyanakkora negatív hatása lesz (a béreken keresztül) a nyugati munkásrétegre nézve, ha például egy importvámot 40%-ról 30%-ra, mintha 30%-ról 20%-ra csökkentenénk. Természetesen nem csak az importvámokra vonatkozik ez, de így könnyebben megfogható, számszerűsíthető a probléma.Ez egy nagyon fontos megállapítás, amit a közelmúltban több empirikus tanulmány is megerősített. Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezménnyel (NAFTA) kapcsolatban például két elemzés is kimutatta, hogy. Másképp kifejezve, a politikusokon múlik, hogy az így megtermelt extra jövedelem egy jelentős részét a globalizáció veszteseire fordítják-e, hogy mindenki részesüljön a pozitívumokból, vagy legalábbis kompenzálva legyen. Ez, aminek a következményei lassan mindenki számára nyilvánvalóvá válnak.Bár a cserben hagyott nyugati munkásosztály problémája jóval összetettebb annál, mint hogy a kereskedelem miatt elveszítették munkájukat (elég csak a technológia fejlődésére és az automatizációra gondolni),. Donald Trump nem véletlenül erre építette fel kampányretorikáját.. Érdekes, hogy míg Latin-Amerikában a baloldali populizmus dominál, addig Európában elsősorban jobboldali köntösbe bújik a jelenség.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a bal oldali ábra Európára, a jobb oldali Latin-Amerikára vonatkozóan mutatja a jobboldali (szaggatott vonal), illetve a baloldali populista pártokra leadott választási szavazatok arányát.

Olyan helyeken egyszerűbb a jobboldali populista mozgósítás, ahol a fent említett sokkhatás a bevándorlás formájában jelentkezik (lásd: Európa).

Latin-Amerikában nagyobb hangsúlyt kapott a globalizációval járó kereskedelmi, pénzügyi és külföldi tőkebefektetési sokk. Ez azt jelenti, hogy a szegény országokba a külföldi nyitásnak köszönhetően özönleni kezdett az országba a külföldi tőke, ami jelentős vagyoni különbségeket idézett elő a társadalmon belül.

Az Egyesült Államok valahol a kettő között helyezkedik el: míg Trump retorikája és programja inkább jobboldali populizmusra utal, addig a Hillary Clinton ellenében elbukott demokrata elnökjelölt, Bernie Sanders politikája latin-amerikai (baloldali) populista elemeket tartalmaz.

Rodrik szerint azért alakult ki két jól elkülöníthető szárnya a populizmusnak, mert a globalizációs sokk másképp éreztette hatását a társadalomban.. A populizmus tulajdonképp egy kínálat, ami a rendszerben csalódott, cserben hagyott emberek által támasztott kereslet miatt jött létre.Rodrik a cikk végén még egyszer hangsúlyozza, hogy. Sőt, még csak nem is feltétlenül az volt a legfontosabb tényező, hiszen a technológiai fejlődés, a munkavállalói érdekképviseletek befolyásának csökkenése, a piacgazdaság "a győztes mindent visz" elve, illetve a nem megfelelő politikai intézkedések mind hozzájárultak a problémák súlyosbodásához. Bármi is álljon a háttérben,