A világ legnagyobb földadományával egy óriási környezetvédelmi terület jöhet létre

Alapítványuk 4000 négyzetkilométernyi földterületet adományozott Chilének, hogy azt nemzeti parkká nyilvánítva közvetlen állami oltalom alá helyezzék. Az alapítvány közleménye szerint ez a legnagyobb területi adomány, amit egy magáncég egy országnak adományozott.

A terv megvalósulásával 5 teljesen új nemzeti park jönne létre, három pedig kibővülne, ezzel pedig egy észak-déli irányban 2000 kilométeren húzódó, 17 nemzeti parkból álló környezetvédelmi terület jönne létre.

Kristine Tompkins, a 'Patagonia' ruházati cég egykori vezérigazgatója, illetve néhai férje, Douglas Tompkins a 'The North Face' és az 'Espirit' vállalat alapítója két évtizeddel ezelőtt úgy határoztak, hogy felhagynak korábbi életükkel, és Chilébe költözve a környezetvédelemnek szentelik figyelmüket. Tevékenységükrealapítványt, ezen keresztül küzdöttek az ország biodiverzitásának megőrzéséért., így már nem lehetett tanúja annak a történelmi eseménynek, amire március 15-én került sor:A Tompkins Conservation már évek óta vásárolta fel az összefüggő földterületeket magántulajdonosoktól, hogy aztán egy nemesebb cél érdekében eladományozzák. Érdekesség, hogy a pár földvásárlásai a helyieknek is szemet szúrtak, sokan attól tartottak, hogy egy nukleáris szemétlerakót akarnak építeni. Aztán amikor több esetben is kiálltak az országban a környezetvédelem mellett, hamar megkedvelték őket a helyiek.A feleség, Kristine az adományozás mellett egy megállapodást is aláírt Chile elnöknőjével, Michelle Bachelettel, amelyben az ország vezetője vállalta, hogy további 36000 négyzetkilométernyi területen alakít ki új környezetvédelmi területet, vagy a meglevő terület infrastruktúráját fejleszti.