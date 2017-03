A világ végre kifelé tart a gödörből, de nagyon kell vigyázni a buborékokkal

A 2008-as válság óta folyamatosan csökkent a világgazdaság növekedési üteme, emiatt egyre többen tartottak attól, hogy a világ egy alacsony növekedési csapdába kerülhet, ahonnan nagyon nehéz lesz kimászni. Donald Trump hatalomra kerülésével ugyanakkor nemcsak a piaci szereplők, hanem nemzetközi szervezetek is optimistábbak lettek a növekedési kilátásokkal kapcsolatban, az új amerikai elnök ugyanis elhozhatja a fiskális élénkítés időszakát, vagyis amikor a kormányok a költségvetés lazításával (adócsökkentéssel, infrastrukturális beruházásokkal, stb) igyekeznek majd felpörgetni a világgazdaság motorját.Az (elsősorban) amerikai fiskális élénkítés megvalósulásával kapcsolatos várakozások miatt az OECD szakértői szerint is 2016-ban megvolt a világgazdasági növekedés válság utáni mélypontja (3%), 2017-ben már 3,3%-kal, 2018-ban pedig 3,5%-kal bővülhet majd a globális GDP, ez azonban még mindig elmarad majd a válság előtti két évtized átlagához képest.

Megjegyzés: a világoskék oszlopok a várt extra fiskális lazítás nélküli GDP-növekedési előrejelzést mutatják, míg a zöld oszlopok a lazább fiskális politika lehetséges hozzájárulását a növekedéshez.

Az USA-ban a belső kereslet élénkülése lehet a növekedés legfontosabb hajtóereje a következő években, amelyet a gazdaságpolitikai intézkedések (pl. adócsökkentés) is támogatnak majd.

Az euróövezetben a továbba is extrém laza monetáris politika által támogatott üzleti beruházási aktivitás támogathatja a növekedést, emellett a csökkenő munkanélküliség ténye is javítja a kilátásokat.

A magasabb nyersanyagárak több nagy feltörekvő piaci országnak segíthetnek a recesszió leküzdésében, így például Brazíliának és Oroszországnak. Kínában közben a kommunista párt iránymutatásának megfelelően lassan de biztosan lassul majd a növekedés, miközben Indiában a közelmúltban megvalósított strukturális reformoknak és az erős béremelkedésnek köszönhetően 8% fölé gyorsulhat a GDP bővülési üteme.

A fenti tényezők megnövelik egy nagyobb részvénypiaci korrekció veszélyét, a piaci szereplők ugyanis a monetáris politika fokozatos szigorodása miatt az eszközárak átértékelésére kényszerülnek majd, ami akár egy hirtelen eladási hullámot is beindíthat majd.

Az OECD kiemeli, hogy mostani előrejelzésük nem sokban különbözik a tavaly novemberitől, bár a piaci bizalom javult azóta (ami a részvénypiaci reakcióban is látszik), azonban a beruházási aktivitás, a termelékenység, illetve a világkereskedelem bővülése még mindig jócskán elmarad a korábbi évtizedekben megszokottól.Nem szabad például szó nélkül elmenni amellett, hogy míg az elmúlt hónapokban a részvénypiac nagyot ralizott, közben a nominális kamatszintek is emelkedtek, a hosszabb távú növekedési várakozások azonban alig mozdultak. Ráadásul az euróövezeti és amerikai vállalatokkal kapcsolatos profitvárakozások sem lettek magasabbak.A sokáig extrém laza monetáris politikáról való "leszokás" az ingatlanpiacon is komoly kockázatokat hordoz, múltbéli tapasztalatok alapján ugyanis a lakásárak hirtelen emelkedésével járó periódusok általában a gazdaság ciklikus lefordulásának előjelei szoktak lenni. Az alábbi ábrán látszik, hogy több országban, köztük Kanadában, Svédországban és Ausztráliában is olyan mértékben elszálltak a közelmúltban a lakásárak, hogy ilyen lakásár / éves bérleti díj hányadosra (ami az ingatlanpiaci árazás egyik legelterjedtebb vizsgálati mutatója) az elmúlt négy évtizedben nem volt példa.

A laza monetáris politikával járó "olcsó pénz" az utóbbi években sok helyen egyre nagyobb mértéket öltő eladósodottság miatt is súlyos problémát okozhat, ha például az amerikai jegybank a fiskális élénkítés miatt a korábban vártnál agresszív kamatemelési ciklusra kényszerül. Ez egyrészt arra kényszerítheti a többi ország jegybankját, hogy maguk is szigorítsanak a monetáris politikán, megnövelve ezzel a kamatfizetési terheket, másrészt a dollár erősödése a devizaalapú hitelek átértékelődése miatt szintén nem elhanyagolható veszélyforrás. Az alábbi ábra a magánszektor eladósodottságát mutatja a GDP arányában.

Ez azonban nem mondható el a feltörekvő gazdaságokról, különösen Kínáról, ahol már veszélyes szinteken tartózkodik az eladósodottság, ami jelentős stabilitási kockázatokat hordoz az egész világgazdaságra nézve.

A magánszektor eladósodottságának mértéke a fejlett gazdaságokban (piros vonal) a legnagyobb, de az utóbbi években Kína (kék vonal) elképesztő tempóban zárkózott fel, míg ez a trend sokkal visszafogottabb volt a többi feltörekvő országban (zöld vonal). Bár a fejlett gazdaságok magánszektora van a legjobban eladósodva a GDP arányában, az OECD számításai szerint a jelenlegi szint épp azon a határon van, ahol még az adósság nem jár jelentősen megemelkedett recessziós kockázattal (ezt mutatja a piros háromszög).Összességében tehát az OECD szakértői szerint a világgazdaság 2016-ban áteshetett a "holtponton", az aktivitás innentől kezdve élénkülhet, és bár üdvözlendő a monetáris politika fokozatos szigorodása, ez számos pénzügyi stabilitási kockázatot vet fel, amelyet az érintett országoknak megfelelő körültekintéssel kell kezelnie. Emellett a jobb helyzetben lévő országok számára a fiskális politikai élénkítését, illetve hatékonyságának növelését javasolja a szervezet, hiszen ezáltal a problémákkal küzdő országok helyzete is javulna. Ezek mellett természetesen nagy hangsúlyt kell fektetni például a munkaerőpiacot érintő strukturális reformokra, illetve a szabad kereskedelmet és versenyt érintő szabályozások lebontására, ezek ugyanis mind a hosszabb távú növekedési potenciál javítását szolgálják.