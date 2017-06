A Világbank ad versenyképességi tanácsokat Magyarországnak

A teljesítmény növelése érdekében a magyar városoknak érdemes figyelembe venni az országban meglévő jól bevált gyakorlatokat és átvenni azokon a helyszíneken, ahol ezek nem találhatók meg, javasolja a jelentés.

A városok közötti egyenlőtlen teljesítmény azt mutatja, hogy a szabályozási reform Magyarországon befejezetlen maradt

Noha a magyar városok megelőzik az Európai Uniós (EU) átlagot az ingatlan nyilvántartásba vétele és a kereskedelmi viták megoldása terén, más területeken lemaradnak, mint például a vállalkozás indítása vagy az építési engedélyek megszerzése, állítja acímű jelentés.A ma kiadott, Magyarországról szóló jelentés rámutat arra, hogy a vállalkozási tevékenység gördülékenysége városról városra változik.Azt reméljük, hogy ez a jelentés felkelti majd a politikai döntéshozók figyelmét Budapesten, és azon túl is, és a reformok kiindulópontjává válik, melyet jelentős törvénymódosítás nélkül lehet alkalmazni - fogalmazott a jelentés kapcsán Cecile Fruman, a Világbank Csoport Kereskedelem és Versenyképesség Nemzetközi Gyakorlatért felelős igazgatója.A jelentés öt Doing Business területen nyújt referenciaértéket a fővárost, Budapestet, valamint Debrecent, Győrt, Miskolcot, Pécset, Szegedet és Székesfehérvárt illetően: a vállalkozás indítása, az építési engedélyek ügyintézése, az elektromos áramhoz való hozzáférés, az ingatlan nyilvántartásba vétele és a szerződések érvényesítése.A megállapítások többek között az alábbiak:Egyik magyar város sem teljesít egyformán jól mind az öt, a jelentés által lefedett területen. Az eltérésekhez hozzájárul az, hogy különböző módon hajtják végre a nemzeti törvényeket, és eltérő a helyi állami szervek hatékonysági szintje.A magyar vállalkozók számára például Debrecenben, Miskolcon és Pécsett a vállalkozás indítása, Pécsett az építési engedélyek ügyintézése, Szegeden az elektromos áramhoz való hozzáférés és Debrecenben az ingatlan nyilvántartásba vétele és a szerződések érvényesítése gördülékenyebb.Pécs jó teljesítmény nyújt az építési és használatbavételi engedélyek kibocsátása terén is, ami 30 illetve 35 napot vesz igénybe - ez több mint 20 százalékkal kevesebb, mint a többi városban átlagosan.Mindeközben Budapest, az ország legnagyobb üzleti vállalkozással rendelkező városa a hatékony földhivatali eljárásoknak köszönhetően több ingatlan adásvételt bonyolít le, mint a többi magyar város együttesen. Rövidebb idő alatt, mint Pécs, ahol jelentősen kevesebb az ilyen eljárás., sőt, Debrecen, Miskolc és Székesfehérvár megelőzi az EU legjobban teljesítő tagállamát, Litvániát, az alacsony költségeknek és a 14 hónapig vagy annál rövidebb ideig tartó tárgyalásoknak köszönhetően. A Debrecenben bevezetésre került bírósági ügykezelésekkel kapcsolatos újításokat, melynek nem hivatalos elnevezése a "debreceni minta", a többi magyar joghatóság is átvehetné.- mondta Mierta Capaul, a Világbank Regionális Doing Business program igazgatója. "Az ebben a jelentésben feltárt jól bevált gyakorlatok útmutatóként szolgálhatnak a regionális szinten végrehajtott reformok esetében."A Doing Business az Európai Unióban 2017 a Világbank Csoport által, az Európai Bizottság kérésére és finanszírozásával készített regionális jelentések sorozata. Az első kiadásban a hét magyarországi város mellett hat bolgár és kilenc román város is összehasonlításra kerül. A teljes jelentés július 13-án jelenik meg. A 25 horvát, cseh, portugál és szlovák várost felölelő második kiadás tervezett megjelentetése 2018.év.A regionális Doing Business jelentéseket a Világbank Csoport nemzetközi mutatókkal foglalkozó csoportja készíti. A Magyarországgal kapcsolatos munka a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Világbank által kiadott Doing Business éves nemzetközi jelentés módszertana alapján készült.