A világtörténelem legnagyobb államcsődjét kockáztatják Európában?

Vagyis az euró önmagában megszenvedné, ha a valutaövezet felbomlása realitás lenne, így az euróhoz szorosan kapcsolódó új francia deviza ötlete szerinte vicc kategóriájába esik, hiszen a két deviza kéz a kézben omlana össze.

Néhány napja David Rachline, a francia Nemzeti Front egyik képviselője úgy nyilatkozott, hogy a mintegy 2000 milliárd eurós teljes francia adósságból 1700 milliárd eurónyit a francia jog alatt bocsátottak ki, ami azt jelenti, hogy ez könnyen újra kibocsátható szükség esetén - idézi Daniel Lacalle cikkében. A befektetési szakember hozzáteszi, hogy a Nemzeti Front gazdaságpolitikájának egyik alapköve, hogy az ország eurózóna-tagsággal kapcsolatban népszavazást kezdeményeznének, majd létrehoznának egy új önálló francia fizetőeszközt, ami az euróhoz szorosan kapcsolódna. Ez lehetővé tenné, hogy a francia kormány szükség esetén leértékelje a devizát, az átállást pedig rendezetten hajtsa végre.Lacalle szerint ezekkel az elképzelésekkel több probléma van. Egyrészt. Ráadásul a szakértő szerint a franciák kilépése a világtörténelem legnagyobb hasonló eseménye lenne, ami komoly továbbgyűrűző hatással lenne az eurózónára.A Tressis Gestión befektetési igazgatója szerint az eurózóna felbomlásának kockázatai már most látszanak a piacon, ennek jele, hogy a francia-német hozamkülönbség 2012 óta nem látott szintre emelkedett annak ellenére, hogy az EKB 255 milliárd eurónyi francia állampapírt vett a piacon. Ráadásul Lacalle szerint a "rendezett kilépés" nem számol azzal a problémával, hogy, ezekre pedig komoly hatással lenne a kilépés. Az a pénzügyi rendszer, ami már amúgy is szenved a rossz hitelektől, teljesen összeomlana, ha a bankok a kötvényeiken is veszteséget szenvednének el - véli.A szakember szerint az eurózóna esetleges elhagyása a francia nyugdíj- és szociális rendszer összeomlását is jelentené, hiszen ezek szintén elsősorban állampapírba fektettek az utóbbi években. A szerző kiemeli, hogy a francia adósság több mint 40 százalékát jelenleg belföldi megtakarítók, bankok, nyugdíjalapok és intézmények birtokolják, akik mind veszteséggel szállnának ki a kilépés után, vagyis szerinte nincs "rendezett kilépésre" forgatókönyv.