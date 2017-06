Adott egy gyomrost Putyin az EU-nak

Az Európai Unió formálisan most szerdán döntött arról, hogy a rövidesen lejáró gazdasági szankciókat jövő január végéig meghosszabbítja, mert nem lát érdemi előrelépést a minszki megállapodásban rögzített feltételek felé (Oroszország elfoglalta a Krím félszigetet és a kelet-ukrajnai szakadár területeket is támogatja). Az Egyesült Államok együttműködik az EU-val az oroszellenes szankciók kérdésében, ők is folyamatosan "görgetik" a szankciók határidejét.Az EU félévente egyhangú döntéssel szavaz a szankciók meghosszabbításáról, és mivel egyelőre ez az egység nem mutat komolyabb repedéseket, ezértAz EU 2014 nyarán hatályba lépetett oroszellenes szankcióinak jegyében tilos az EU-s cégeknek orosz védelmi és energetikai projektekbe befektetni, illetve bizonyos energetikai eszközöket és technológiákat Oroszországba exportálni, valamint nem nyújthatnak 30 napnál hosszabb futamidejű finanszírozást Oroszország 5 legnagyobb, állami hátterű bankjának.Az oroszok válaszul többek között mezőgazdasági területen léptettek hatályba ellenszankciókat, amely többek között a magyar élelmiszerexportot is jelentősen korlátozza. Arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium erősen eltúlzott becsléseivel szemben valójában mekkora gazdasági kár érhette Magyarországot az oroszok felőli szankciók miatt, ebben a január végi elemzésünkben foglalkoztunk:Aztán néhány nappal később újra megvizsgáltuk a kérdést: