A cég, amelyik a NAV-nak segít az áfacsalások elleni harcban

Ahhoz azonban, hogy valóban kihasználják a real-time érkező adatok előnyeit, a háttérben megfelelő adatelemzési módszereknek és eszközöknek kell működniük

A vállalkozásoknak az értékesítésre vonatkozó érzékeny üzleti adataik jelentős részét a tételes ÁFA-bevallás és az EKÁER miatt már eddig is meg kellett osztaniuk a NAV-val. Ez korábban is lehetőséget nyújtott a csalók jelentős részének felderítésére. Csakhogy az ÁFA adatok például eddig legjobb esetben havonta, a cégek többségénél negyedévente vagy ritkábban jutottak el a hatósághoz. Ennyi idő alatt bőven elegendő ideje van egy jogsértő vállalkozásnak, hogy akár megszűnéssel, akár más módon kibújjon a felelősségre vonás alól. A valós idejű adatszolgáltatás a hatékonyabb csalásfelderítést fogja támogatni.- mutatott ráegyik alapítója.A tételes ÁFA bevallásból származó, cégek közötti kapcsolati adatokat egy adattárház rendszerben gyűjtik össze. Ha ezeket az adatokat hálózatelemzési technológiával integráljuk, jól áttekinthető kapcsolati hálókat kapunk, amely alapján a NAV elemezheti a cégtulajdonlási kapcsolatokat, sőt, a cégek közti tételes ÁFA bevallásban szereplő forgalmakat is. Ez már egy működő rendszer a NAV-nál, amivel gyorsan, hatékonyan tekintheti át az adózói kapcsolatokat."Arra számítok, hogy a valós idejű számlaadatokat is ezzel a módszerrel fogja elemezni a hatóság, de a valós idejűség igazi kihasználására a meglévőknél modernebb eszközökre lesz szüksége" - vetíti előre a szakértő a NAV-nál végzett korábbi elemzési feladataik alapján.A cég referenciamunkái között található a NAV-nál kidolgozott adózó hálózat megjelenítése. A tételes ÁFA bevallásból származó kapcsolati adatokat egy adatpiacra töltötte be a cég az adóhatóság adattárház keretrendszerében. Ezt követően a tárolt adatokat hálózatmegjelenítő rendszerrel integrálták, így lehetővé vált, hogy az adóhatóság a cégtulajdonlási kapcsolatok elemzése mellett a cégek közti tételes ÁFA bevallásban szereplő forgalmakat is megjelenítse, elemezze.mindezt úgy foglalta össze, hogy "az adózói hálózatok megjelenítésével az adóhatóság képes lett a lényegi információk azonnali átlátására".