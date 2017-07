A gazdagok adóját csökkenti az új francia kormány

Ez éles váltást jelentene François Hollande előző elnök adópolitikájához képest, aki 75%-os felső adókulcsot vezetett be a magas jövedelműeknél, és a pénzügyeket "ellenségnek" kiáltotta ki.Ugyanakkor jól mutatják a friss tervek utódja, Emmanuel Macron kormányának hajlandóságát egy üzletbarát klíma megteremtésében. Az adócsökkentésről szóló terveknek a magas államháztartási hiány szabhat csak gátat, emiatt az adóreform egyes lépései 2019-re csúszhatnak.Philippe szerint napokon belül bejelenthetik az adóteher csökkentését, hogy világos legyen a vállalatok és a lakosság számára, mit tervez a kormány. Annyit már tudni lehet, hogy kivennék a vagyonadó hatálya alól a befektetési portfóliókat, és 30%-os egykulcsos adót vezetnének be az osztalék- és árfolyamnyereségre. Jelenleg ez 50-60%.A miniszterelnök nemrég a banki szabályozás lazítására vonatkozó szabályokat is bejelentett: