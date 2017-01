A NAV-ra nem lehetett panasz tavaly

A teljes adóbevétel 12 792 milliárd forint lett. A kiemelt adónemek bevétele 4 százalékkal, 466 milliárd forinttal nőtt. A költségvetési bevételi előirányzati cél több mint 30 milliárd forinttal túlteljesült. Ezzel a NAV munkatársai teljesítették a negyedik negyedévi prémiumfeltételeket, a prémiumot a két ünnep között számfejtették is számukra.Az online pénztárgép használati kötelezettség tíz szolgáltatás bevonásával bővült. Január 2-ig 15 553 kódkérelem érkezett az adóhatósághoz, ebből 8546-ot taxis kért. A január 2-i adatok szerint 12 453 - ebből 6459 hordozható - pénztárgépet üzembe is helyeztek.Hangsúlyozta, azok számára, akik december 31-ig megkérték a kódot a NAV-tól, meg fogják teremteni az állami támogatás igénybevételének lehetőségét, annak jogszabályi környezetét. Kitért arra is, hogy a NAV munkatársai több mint 23 ezer vállalkozást kerestek fel személyesen, és tájékoztatták őket a kötelezettségeikről. Közülük 5500-an jelezték, hogy továbbra is a számlázást választják.