A választások előtt kényeztethetnek el mindenkit Orbánék

Kedden érkeznek az első adatok a 2017-es költségvetésről, amikor is a Nemzetgazdasági Minisztérium közli az előzetes januári pénzforgalmi számokat. Ha az előzetes vélemények beigazolódnak, akkor könnyen elképzelhető, hogy idén megismétlődik a 2016-os kivételes év ésA havi költségvetési adatokból tájékozódó rendszeres olvasók figyelmét már most fel kell hívnunk egy fontos dologra: nem mindegy, hogy a havi adatokat az NGM milyen előirányzatokhoz fogja viszonyítani. A 2016 nyarán elfogadott idei költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait alaposan "átírta az élet", az év végén bejelentett intézkedések (társasági adócsökkentés, járulékcsökkentés, béremelési program) alaposan átírják a számokat. Az első, részletes adatok közlésekor kiderül, hogy a tárca frissítette-e az előirányzat sorokat.Az intézkedések költségvetési hatásait ismerjük, a Nemzetgazdasági Minisztériumban ugyanis végeztek erre vonatkozó számításokat, amelyeket korábban a minisztérium meg is osztott a Portfolio-val

Ha elfogadjuk az NGM hivatalos számításait, akkor megtudhatjuk, miért nem aggódott a kormány az új költségvetési intézkedések egyenlegrontó hatása miatt.A kormány egyébként az idei évre 2,4%-os GDP-arányos eredményszemléletű hiánycélt tűzött ki még tavaly nyáron, és a 2016 decemberében aktualizált költségvetési prognózis szerint ez a szám kőbe vésett, a nyár óta azonban a többi szám felülíródott (eredeti pdf dokumentum). Ezt foglaltuk össze a következő táblázatban:

Mindezek eredményeként a központi költségvetés 1600 milliárd forintos mínuszt mutathat idén, ami 400 milliárd forinttal magasabb a tavaly nyári terveknél.

Az elkülönített állami pénzalapok többlete 30 milliárd forinttal magasabb lehet a terveknél.

A helyi önkormányzatok esetében a korábbi -20 milliárd forint helyett az NGM már 250 milliárd forintos pluszt vár.

Harmadrészt az ESA híd is nagyobb többletet mutathat: 292 milliárd forint helyett 371 milliárd forintot.

Mindemellett a 650 milliárd forinttal magasabbra emelt nominális GDP (a jobb növekedési számoknak köszönhetően) is segít.

Ezért az eddig már bejelentett adócsökkentésekkel együtt is csak 1,1% lehet számításaik szerint az idei költségvetési hiány. Ennek fényében pedig 2017-ben is a kormány rendelkezésére áll mozgástér a költekezéshez.

Tekintettel arra, hogy 2018 tavaszán parlamenti választások esedékesek, azt valószínűsítjük, hogy a kormány az idei utolsó negyedévben utolsó pillanatos lazító intézkedésekről dönt, hasonlóan a 2016-os év végéhez

Lényeges változás, hogy a kormány új tervei szerint az elsődleges egyenleg szintjén közel 700 milliárd forintos mínusz jön össze a korábban várt 300 milliárd forintos hiánnyal szemben,úgy jön össze, hogy a kiadásokat a kormány 617 milliárd forinttal emelte meg az eredeti tervekhez képest, ezzel szemben csupán 222 milliárd forintos bevételnövekményt állított.A teljes államháztartás szintjén azonban ezt a romlást több tétel ellentételezi:Már ezekből a számokból is jól látható, hogy a kormány mozgástere fokozatosan növekszik, egyre nagyobbra nyújtózkodhat. Mindezek mellett pedig van olyan elemzői vélemény, miszerint ez a folyamat még tovább tarthat. Aznemrégiben kiadott anyagukban egyenesen azt írták, hogy a költségvetés kedvező alapfolyamatai 2017-ben is fennmaradhatnak: a bevételek erőteljesen érkezhetnek a büdzsébe, miközben az alapvető kiadásokat kordában tartja a kormány.- fogalmaznak az elemzők, akik szerint az új kiköltekezés eredményeként lehet a deficit a 2,4%-os cél közelében.