ADÓtraffipax: először a romkocsmákat és a virágosokat ellenőrzi a NAV

Budapesten

Tolna megye

Komárom-Esztergom megye

Győr-Moson-Sopron megye

BAZ megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pest megye

Március első heteibenellenőrzik. A Kazinczy, az Akác, a Wesselényi és a Síp utca által határolt területenközött bizton lehet számítani a NAV ellenőreinek felbukkanására, akik elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. A nap 24 órájában végzett célzott ellenőrzések - nyílt és fedett próbavásárlások, forgalomszámlálás - a visszaélések felszámolására irányulnak., nőnapon, fokozottan vonják ellenőrzés alá a. Hasonló ellenőrzésekre lehet számítani az észak-budapesti igazgatóság illetékességi területén találhatóis, mely keretében a számla- nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is vizsgálják a NAV munkatársai., pénteken a NAV munkatársai akció keretében ellenőrzést végeznek a Budapest, IX. kerület. Az ellenőrzés sorozat alkalmával az operatív adóellenőrök elsősorban a nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az alkalmazottak adóhatósághoz történő bejelentésének szabályszerűségét valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását ellenőrzik.azrendezvénysorozathoz kapcsolódóan fokozottan ellenőrzi. Ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, az alkalmazottak bejelentésének vizsgálatára, valamint az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésére. Ezzel egy időben a taxis személyszállítóknál is várható hasonló irányú ellenőrzés.fokozottan ellenőrzik. A revizorok elsősorban a nyugtaadást és az online pénztárgép használatát vizsgálják, de sor kerülhet egyéb, például az alkalmazottak bejelentésének és az árukészlet eredetének ellenőrzésére is. Az érintett adózói kör fokozott vizsgálatának elsődleges célja a szabálytalankodók kiszűrése, valamint a vásárlók és a költségvetés érdekeinek védelme.fokozottan ellenőrziA NAV munkatársaifolytatnak ellenőrzéseket.A revizorok elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. A nap 24 órájában végzett célzott ellenőrzések - nyílt és fedett próbavásárlások, forgalomszámlálás - az adójogszabályokkal történő visszaélések felszámolására irányulnak.fokozottan ellenőrzik(például virág, édesség, ajándéktárgyak)hogy adnak-e nyugtát és bejelentik-e alkalmazottaikata virágértékesítések bizonylatolását továbbá az értékesítésben közreműködők biztosítási jogviszonyát érintően végez ellenőrzéseket.akció keretében ellenőrzi a. Az ellenőrzésekre elsősorbanszámíthatnak. Az adóellenőrök a nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az online pénztárgépekkel kapcsolatos adókötelezettségeket valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.településen az online pénztárgépek jogszerű használatával, valamint jövedéki termékek forgalmazásával összefüggő, átfogó teljes települést érintő egész napos ellenőrzéseket végez.