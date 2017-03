Brüsszelen nem múlik: tovább folyhat az adópénz a magyar fociba

Rétvári Bence úgy fogalmazott, a sportot, kultúrát és filmművészetet támogató, hat éve működő rendszer "jó és hasznos", új forrásokat teremtett és hosszú távú, kiszámítható finanszírozást biztosított sok intézménynek. Szólt arról is, hogy a tao-t sok támadás érte, törvényességét és eredményességét azonban Brüsszel is elismerte.Az államtitkár közölte, a kultúra területén - a költségvetés és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) után - a harmadik legfontosabb támogatási formává nőtte ki magát a tao. 2014-ben 18 milliárd forint támogatás folyt be a rendszerből, 2015-ben pedig már több mint 22 milliárd forint - ismertette a számokat Rétvári Bence.Sárfalvi Péter, az Emmi nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az európai unió döntésének köszönhetően újabb hat évre biztosított az utánpótlás-nevelés, a létesítményfejlesztés és a szabadidősport támogatása. Az öt látvány-csapatsportág - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong - esetében 2011-hez képest 2016-ra 172 százalékra, azaz mintegy 155 ezer emberrel nőtt a sportolók száma - mondta el a helyettes-államtitkár.