Elkezdődött a NAV húsvéti akciózása

Észak-Budapesten

Békés megyében

Hajdú-Bihar megyében

Jász-Nagykun-Szolnok megyében

március 27. (hétfő): Szolnok

március 28. (kedd): Nagykörű

március 29. (szerda): Mezőtúr

március 30. (csütörtök): Jászberény

március 31. (péntek): Törökszentmiklós

Somogy megyében

füstölt- és húsárúk

tojás

édesség

primőr zöldségek

pékségek

között fokozott ellenőrzés lesz a. A revizorok a bizonylatkiadási kötelezettség teljesítését, valamint az áruk eredetének igazolására irányuló helyszíni ellenőrzéseket végezik.között várhatóak helyszíni ellenőrzésekterületén. A NAV munkatársai a személyszállítói szolgáltatást, illetve a vendéglátó tevékenységet végző adózók üzleteiben, illetve azok kitelepült egységeiben végeznek helyszíni ellenőrzéseket. A piacokon, üzletekben a nyugtaadási kötelezettséget, valamint a pénztárgépek működtetésével kapcsolatos kötelezettségeket vizsgálják. E mellett számítani lehet a foglalkoztatottak bejelentési kötelezettségének és az áruk eredetének ellenőrzéseire is.tartanak a héten, amelynek időpontjai és helyszínei:március 27. (hétfő): Nyíradonymárcius 28. (kedd): Nádudvarmárcius 29. (szerda): Berettyóújfalumárcius 30. (csütörtök): Polgármárcius 31. (péntek): DebrecenA közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. A NAV szakemberei ilyenkor elsősorban azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online pénztárgépeiket megfelelően használják-e, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat.az igazgatóságérintett kiemelt helyszínei:kezdődött meg a. Az ellenőrzések kiterjednek az állandó és hétvégi piacokra, vásárokra, és az alkalmi kitelepülésekre is, valamint a rendezvényeket is felkeresik az ellenőrök. A nyugtaadási fegyelmet, a foglalkoztatottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét vizsgálja a hatóság. Emellett kiemelt figyelmet kapnak az alábbi termékkörök:A teljes eheti ellenőrzési listát itt találod