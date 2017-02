Elmondták, mikre és kikre figyel idén a NAV

Az idei ellenőrzési irányokról elmondta, a NAV a csekély eredménnyel járó, véletlenszerű ellenőrzések helyett csak ott vizsgálódik, ahol az adóbevételek csökkenésének kockázatát valószínűsíti. A jelen idejű ellenőrzésekkel elejét veszik az öt-hat évig elnyúló, nagy értékű, de csekély megtérülési esélyű megállapításoknak, amit az ekáer, az online pénztárgép rendszer és a nemzetközi adatcsere segít

A NAV kiemelten ellenőrzi idén a legnagyobb adóteljesítményű adózók körében a transzferárazást, az agresszív adótervezést, a k+f elszámolásokat és a jogdíjakat.

2016-ban megújultak az ellenőrzés eszközei, metodikái és megújult a szemlélet is, utóbbi megnyilvánult abban is, hogy megengedte az adózóknak az önellenőrzést - sorolta. A hatékony fellépés és új szemlélet nyomán javult az adózási fegyelem, nőtt az ellenőrzések hatékonysága, reálértéken is emelkedtek az adóbevételek - jegyezte meg.A 2640 segítő jellegű ellenőrzés eredményeként a vállalkozások 5,7 milliárd forint adókülönbözetet fizettek be. Az egyéni vállalkozók adókötelezettsége az "adózóbarát" vizsgálatok hatására 378 millió forinttal, a gazdasági társaságoké 5,249 milliárd forinttal, a magánszemélyeké pedig 67 millió forinttal emelkedett. A kevesebb ellenőrzés ellenére tavaly több mint 18 százalékkal nőtt az egy ellenőrzésre jutó adókülönbözet - ismertette a helyettes államtitkár.- mondta.Hangsúlyozta, az államháztartás adó- és adójellegű bevételeit elsősorban az önkéntes jogkövetés támogatásával és nem az ellenőrzések szaporításával kell elérni. Már tavaly is lehetőség volt arra, hogy NAV az együttműködő, a szabályokat szem előtt tartó gazdálkodókat ne szankcionálja, hanem támogassa a hiba kijavításában, de idén már ennek jogi lehetősége is adott.Támogató eljárás akkor indul, ha a revizorok jó esélyt látnak arra, hogy az adózó önként pótolja vagy kijavítja a hibákat, miután felhívták a figyelmét az adatszolgáltatásra, önellenőrzésre. Ha nem orvosolható a hiba, vagy az adózó nem hajlandó a kijavítására, kiválasztják ellenőrzésre. Azt remélik, a támogató eljárásnak köszönhetően a többség önként kijavítja majd bevallását, erőforrások szabadulnak fel, és az adócsalókra tudnak koncentrálni. Az Airbnb-ben lakást kiadók már megkapták a tájékoztató levelet a támogató eljárásban.A kiemelt adózók ellenőrzése azért fontos, mert az összes adóteljesítmény 64 százaléka ehhez a háromezres körhöz kötődik - mondta. A multinacionális vállalatoknál a társaságiadó-ellenőrzések a transzferárakra fókuszálnak. A megállapítások többsége jellemzően véletlen hibára vezethető vissza, itt is előfordul azonban szándékos adóelkerülés és fiktív számlák befogadása. A kiemelt adózók körében tavaly 112,1 milliárd forint adókülönbözetet tártak fel, 6 százalékkal többet, mint 2015-ben.A feketegazdaság elleni fellépés jegyében kiemelt figyelmet fordít a NAVamelyeknél tavaly 84,3 százalékban megállapítás született, és a nettó adókülönbözet 19,1 százalékkal nőtt, valamint az adóminimalizálókra, akiknél 88,8 százalékban megállapítás történt, és az egy ellenőrzésre jutó nettó áfa adókülönbözet 64 millió forint volt.Nem feledkeznek meg asem, akiknél tavaly 8,25 milliárd forint nettó adókülönbözetet tártak fel, ahogy asem, akiknél az utólagos vizsgálatok során tavaly 14,3 milliárd forint nettó adókülönbözetet állapítottak meg.Fókuszban van ais, ahol 2016-ban 873,9 millió forint nettó járulékkülönbözetet tártak fel, ahogy a sharing economy (megosztáson alapuló közösségi gazdaság) is, ahol az adóellenőrzések 95 százaléka végződött megállapítással, szankcióval (121 milliárd forint), a célellenőrzések 30 százalékánál mulasztási bírságot szabtak ki.A célkeresztben vannak a bevallás alapján, de kontroll adatok alapján tevékenységet folytatóA tevékenységek közül többek között kiemelten ellenőrzi a NAV a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmet és javítást, különösen a használt gépjármű kereskedelmet, az ingatlan bérbeadást és egyéb szálláshely-szolgáltatást, a személyszállítást, figyelemmel kísérik a csomagküldő internetes kiskereskedelmet, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásokat, és górcső alá veszik az internetes oktatást is. Ellenőrizni fogják azt is, hogy a minimálbér, illetve szakmunkás bérminimum emeléséhez kapcsolódnak-e visszaélések, például emelkedett-e a kisebb óraszámban, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, és ha igen, indokolt volt-e.A kockázatelemzési eredmények alapján az ellenőrzések elsősorban a fővárosra és Pest megyére koncentrálódnak, továbbá a keleti és délkeleti határ melletti területeken is erőteljes lesz az ellenőrzés.