Elsikkadt a munkába biciklizés állami támogatása

a munkáltatók a jelenleginél kedvezményesebb formában tudnák támogatni azokat a dolgozóikat, akik biciklivel járnak be a munkahelyükre.

Jobb kondíciókkal vehetnének a munkatársaiknak BUBI bérletet, nagyjából úgy, ahogy most a BKV bérlet megvásárlását támogathatják.

A munkáltatók szintén kedvezményes adóterhek mellett vásárolhatnak új kerékpárt az alkalmazottaiknak.

Belgiumban kilométerenként 23 eurócentet fizetnek a cégek azoknak a dolgozóknak, akik kerékpárral járnak munkába, és ezt az összeget a költségvetésbe utalandó társadalombiztosítási járulékból levonhatják. Ausztriában is létezik hasonló megoldás, ott a céges, de magánhasználatú kerékpárok után a munkáltatók levonhatják az adózott eredményből a bringa költségét, illetve a vele megtett üzleti célú utak kilométerei után 38 eurócent költségtérítést is adhatnak. Hollandiában a céges kerékpárok után 750 eurót meg nem haladó támogatás számolható el költségként, adómentesen, darabonként. Tavaly szeptemberben itthon is felröppent a hír, hogy hasonló javaslattal áll elő a kormány. Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztos akkori javaslata alapjánErről a kezdeményezésről azonban azóta sem lehetett hallani, a kormány csupán a kerékpáros úthálózat fejlesztéséről döntött.Mint a lap írja, volt olyan szakmai kezdeményezés is, mely azt javasolta, hogy belga mintára napi két metrójegy árát fel lehetne ajánlani a munkába bringázóknak, ám ez sem jutott messzire.Ennél egy bátrabb elképzelés, hogy a kormány támogassa az új, modern kerékpárok megvásárlását. A kerékpáripari szakmai szövetség erre már modellt is készített: egy 50 százalékos önrészt előíró, legfeljebb az új kerékpárok jelenlegi átlagárának megfelelő, azaz 80 ezer forintos támogatási plafonnal indított rendszer az új bringák jelenleg nyolcéves megvásárlási periódusát közelítené a kétéves németországi átlaghoz, mindemellett javítana a közlekedés biztonságán is. Az elképzelés az Emberi Erőforrások Minisztériumánál landolt, de addig sem jutott, hogy a 80 ezer forintban maximálandó összeget a munkáltatói járulékfizetés terhére el lehessen számolni.Az európai felmérések egyébként egyértelműen azt mutatják, hogy ha több a kerékpáros, kevesebb biciklisbaleset történik.