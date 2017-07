Feleződik az adóbírság, egy évnél tovább nem tarthat adóellenőrzés

A tervezetben szereplő új szolgáltatás lényege a mentorálás, a szakmai segítségnyújtás, amelyet minden kezdő vállalkozásnak érdemes lesz kihasználnia. Az adóhivatal szóban vagy írásban tájékoztatást nyújt a kezdő vállalkozás adókötelezettségeiről, az azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről. A kapcsolatfelvételt követően pedig fél éven keresztül személyre szabott segítséget nyújt.A tervezet szerint megszűnnek az egy évnél hosszabb ideig tartó ellenőrzések, ugyanis egyetlen vállalkozást sem lehet kitenni ilyen hosszú idejű revíziónak. Az adóellenőrzés időtartama tehát nem haladhatja meg a 365 napot. A változás természetesen nem érinti a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat és a megbízható adózókat, mert esetükben - épp úgy, ahogy most is - a revizoroknak 180 napon belül be kell fejezniük a vizsgálatot.A bürokrácia-csökkentés az adóeljárást is érinti, így számos bonyolult jogintézmény megszűnhet a jövőben. A tervezet szerint például nem lesz fokozott adóhatósági felügyelet, amely többek között formalizáltsága miatt is rendkívül nagy adminisztrációs terhet ró az érintett vállalkozókra. Erre a szigorú felügyeletre gyakorlatilag nincs is szükség, hiszen az adóeltitkolókat, adócsalókat az egyre szélesebb körű adatbázisának és hatékony kockázatelemzésének köszönhetően azonnal kiszűri a NAV.Megszűnik az adószám felfüggesztése éppúgy, mint ahogy számos (a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása vagy a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése miatti, illetve az üzletlezárást helyettesítő) mulasztási bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás.Kedvező változást hoz a szándékos adóeltitkolás esetén kiszabható - jelenleg 200%-os - bírság mértékének a felére csökkentése. A könnyítés mellett, talán alkalmas a pusztán időhúzás miatt benyújtott fellebbezések visszaszorítására is az az új szabály, amely szerint, ha az adózó lemond a fellebbezésről, és az esedékességig megfizeti a határozatban előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.Mától majd három héten keresztül bárki véleményezheti az új adóeljárási törvényt, amely ezen a linken érhető el.