Fontos lépés jön a magyar e-kormányzásban

A cégkapu a cégekre vonatkozik. Minden olyan gazdálkodó szervezet, amely jogi személynek számít, köteles lesz ezen a módon kommunikálni a közigazgatási szervekkel

Észtországban már több éve ez a rendszer fut: nemcsak jogi, hanem magánszemélyekkel sem kommunikálnak papíralapon. Természetesen ott is fenntartják az ügyfélszolgálatot a papír alapú ügyintézéshez az elektronikus ügyintézésre alkalmatlan személyek számára, de nem ez a trend

a cégeknek augusztus 30-áig kell regisztrálniuk a cegkapu.gov.hu oldalon.

- közölte Ruszin Zsolt. A szakértő elmondta: a koncepció újdonsága, hogyMostantól a céggel fognak kommunikálni és a cégnek kell majd kommunikációt irányítania.A jelenlegi regisztráció előzetes, ráadásul még tesztüzemről van szó. A jogszabály szerintfog megváltozni a cégek kommunikációja. A kormányzati szándék szerint ettől kezdve mNagyon kevés olyan ügy marad, ami a továbbiakban is papíralapon fog zajlani - mondta az adótanácsadó. Példaként említette, hogy ha egy céges autó után gyorshajtási bírságot kell fizetni, arról 2018-tól nem lesz papír: helyettea cégkapura érkezik egy elektronikus értesítés, egy határozat arról, hogy az autó szabálytalanul közlekedett.- említette Ruszin Zsolt.Az adótanácsadó emlékeztetett rá:Mivel a könyvelők ehhez a kommunikációhoz már most is értenek, vállalhatják az ezzel járó feladatot, és kezelhetik ezt a felületet, tehát lehetnek kvázi a cégek titkárai - tette hozzá az adótanácsadó.